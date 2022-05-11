نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة للمستفيدين من حساب المواطن السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ورد لنا أنباء سارة عن دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، حيث تم إيداع 1.8 مليار ريال سعودي في الحساب المخصص بالبرنامج كدعم مخصص لشهر مايو 2022 للمستفيدين أصحاب الطلبات المكتملة والذى بلغ 10.2 مليون مستفيد وتابع شمَلهم الدعم لهذا الشهر.

إحصائيات برنامج حساب المواطن حتى الآن

وقد بلغ إجمالى مبلغ الدفعات منذ إنطلاق برنامج حساب المواطن 118 مليار ريال سعودى، وذلك حتى الدفعة 54 لشهر مايو 2022، وبلغ إجمالى التعويضات المدفوعة بأثر رجعي 17 مليون ريال سعودى عن الدفعة السابقة، وقد حصَل ما بلغت نسبته 76% من المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة على الدعم المستحق، وهذا وفقًا لما صرح به مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري.

وقد صرح أيضًا بأن متوسط دعم الأسرة الواحدة في البرنامج بلغ 1065 ريال سعودي للأسرة الواحدة بنسبة 84% كرب أسرة، وتابع وعددهم 1.9 مليون رب أسرة، و 8.1 مليون تابع، و 6% مستفيد مستقل وعددهم 124 ألف مستفيد، وأفاد أيضاً بأن نسبة أرباب الأسرة الذكور بلغت 92% من المستفيدين، بينما بلغت نسبة ربات الأسرة الإناث 8% من المستفيدين، ووصلت نسبة المستفيدين المستقلين من الذكور 56%، بينما بلغت نسبة المستفيدات المستقلات من الإناث 44%، وقد تحصّل مانسبتة 83% من المستحقين المستقلين على الدعم الكامل، وحصَل 17% من المستفيدين المستقلين على دعم أدنى أو جزئي.

طريقة معرفة حالة الدفعة للمستفيدين من حساب المواطن

للتأكد من حالة الدفعة للمستفيدين يجب التوجه للبوابة الإليكترونية لحساب المواطن وتسجيل الدخول، ثم الدخول إلي الدفعات المالية، ويمكن أيضًا تحميل التطبيق الخاص بالبوابة على أجهزة الهواتف الذكية بنظامي الأندرويد و ios للإستفادة بالخدمات التى يقدمها البرنامج، كما يمكنكم من خلال البوابة معرفة الإستحقاق من عدمه عن طريق حاسبة البرنامج، حيث يقوم المستخدم بملء الحقول المطلوبة بسهولة تامة فتظهر له النتيجة إذا كان من المستحقين أم لا.

خدمات البوابة الإلكترونية

كما يضم الموقع العديد من الإجابات على الكثير من الأسئلة التي تواجه المستفيدين، سواء أثناء التسجيل أو بعد التسجيل في القسم الخاص بالأسئلة المتكررة على البوابة الإلكترونية، وذلك لتذليل كل العقبات والصعوبات التي قد تواجه المواطنين أثناء محاولتهم الإستفادة من الدعم المقدم من البرنامج، وأيضا يوجد على البوابة العديد من الفيديوهات لشرح خطوات التسجيل وطرق التعامل المختلفة معها، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني، أو عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية.