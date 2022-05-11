تمويل شخصي 500 ألف ريال بدون ضمانات وبدون كفيل للسعودي والمقيم

إن المصرف الراجحي من المصارف الإسلامية التي توجد في الدولة السعودية، وهو من أهم المصارف التي توجد بالوطن العربي، حيث يوفر الكثير من المميزات التي تخص الأمور المصرفية بالإضافة إلى أنه يقدم جميع الخدمات التمويلية للأشخاص ويوفر التمويلات العقارية بالمملكة العربية السعودية إلى 500,000 ريال سعودي.

خطوات الحصول على التمويل من المصرف الراجحي

إليكم الخطوات الخاصة بالوصول إلى تمويل الفردي من قبل المصرف الراجحي:

شروط الوصول إلى التمويل الفردي من المصرف الراجحي

يجب هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لدى الأفراد حتى يحصلوا بشكل كامل على المبلغ الذي يريدونه من المصرف، والشروط كما يأتي:

بالنسبة للعمر يجب أن يكون أقل من 25 عاما يمكن أن يزيد العمر عن هذا.

يجب أن يتقاضى المتقدم شهريًا مبلغَا يصل إلى 2000 ريال سعودي، ويجب أن يكون هذا المبلغ أقل من ذلك هو الحد الأدنى.

يجب أن تكون هناك وثيقة لإثبات الراتب الذي يتقاضاه المتقدم.

أن يكون عمر الفرد يكون متزايدا عن 60 عامًا.

بالنسبة للأفراد الذين يكونون متقاعدين على المعاش فيجب أن تكون أعمارهم لا تزيد عن 70 عامًا.

بالنسبة للمتقدم الذي يكون على المعاش يجب أن يقوم بتوفير جميع البيانات الخاصة التي تفيد ذلك ويتم إرسال المستندات المطلوبة بالإضافة إلى النموذج إداري يصل إلى 500 ريال.

يتم التجديد بالقسط كل شهر فيجب أن يتوافر 900 ريال.

شروط التمويلات الشخصية التي تخص المتقاعدين