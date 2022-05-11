روسيا تستدعي سفير بولندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 03:28 مساءً - أعلنت بولندا أن الخارجية الروسية استدعت اليوم الأربعاء سفير وارسو لدى موسكو، كشيشتوف كرايفسكي.

وأعلن وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو للصحفيين: "أما بخصوص علاقاتنا مع روسيا، فنعلم أن الخارجية الروسية استدعت السفير البولندي لدى موسكو".

ولم يكشف راو عن خلفيات هذا القرار، بينما نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية لقطات تظهر كرايفسكي وهو يصل مقر وزارة الخارجية في موسكو ويغادره لاحقا.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد رشق متظاهرين الاثنين الماضي بالطلاء الأحمر السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندرييف وزوجته ودبلوماسيين مرافقين له، أثناء مراسم وضعه إكليلا من الزهور على قبر للجنود السوفييت في وارسو.

وجاء استدعاء كرايفسكي بالتزامن مع وصول السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان إلى مقر الخارجية الروسية لمدة وجيزة لأسباب مجهولة.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد غير المسبوق بين روسيا والغرب في ظل العملية العسكرية التي تواصلها موسكو في أوكرانيا.