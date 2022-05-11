الجامعة العربية تدين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

جدة - نرمين السيد - أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الجريمة البشعة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، اليوم الأربعاء فى مخيم جنين التى تستهدف وأد صوت الحق والحقيقة صوت الحرية والدفاع عن قضايا العدل والعدالة الإنسانية، وذلك من خلال العدوان المستمر والاستهداف المتواصل لمحافظة جنين وحرب الاحتلال المعلنة المتصاعدة على الشعب الفلسطينى.





وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى بيان لها اليوم، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التى تستدعى المساءلة الدولية وملاحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية المختصة بكل ما تمثله من أركان كجريمة حرب وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولى. ومن جانبه قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على، إن فلسطين وأسرة الصحافة كما الحركة النسوية الفلسطينية والعربية فقدت باستشهاد أبو عاقلة الصحافية المناضلة والقامة الإعلامية الوطنية الكبيرة، معربا عن تعازيه لعائلتها ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وكل أبناء الشعب الفلسطينى، داعيا الشفاء العاجل والكامل للصحافى على السمودى الذى أصيب مع الفقيدة بجراح بالغة.

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