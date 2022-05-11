مقتل شخص وإصابة آخر فى عملية إطلاق نار بجنوب فرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية أنه تم إخطار خدمات الطوارئ فى تمام الساعة 6 صباحا (حسب التوقيت المحلى للمدينة) لتقديم الإسعافات اللازمة للضحايا.. موضحة أن الشرطة القضائية تولت التحقيق فى هذا الحادث. ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

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