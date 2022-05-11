العالم اليوم - الأهلي يصعد "دوليا" في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 10:18 صباحاً - أعلن الأهلي المصري، الثلاثاء، تقدمه بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية، مطالبا بتغيير مكان المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا ونقله من المغرب.

وأوضح الأهلي أن تلك الخطوة منه تأتي لرفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة النهائي في ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتنافس في نصف نهائي البطولة.

وأشار الأهلي إلى أنه سيطعن على قرار "كاف" ويطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الأزمة قبل الموعد المحدد للقاء.

ومن المتوقع أن يجمع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فريقي الأهلي المصري والوداد المغربي، بعد تحقيقهما انتصارين مريحين في ذهاب نصف النهائي، أمام وفاق سطيف الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنغولي، على التوالي.

وأكد الأهلي أنه يأمل في عدم تعطيل العدالة وينتظر قبوله للإجراءات المستعجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية خاصة أن ذلك الملعب سيستضيف النهائي لثاني عام على التوالي وأن كاف استند في ذلك إلى عدم وجود سوى عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر دون الإعلان عن سبب حدوث ذلك.

وقال الأهلي في بيان: "قرر النادي الأهلي الاحتكام إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبا للعدالة في أزمة الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ردا على رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتبارى في الدور قبل النهائي للبطولة".

وأعلن كاف إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ30 من شهر مايو الجاري في استاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.