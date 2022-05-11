عمل الكاتشب في البيت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:28 صباحاً - المكونات

عدد 6 حبات الطماطم كبيرة

6 فصوص من الثوم المفروم الناعم

1 حبة بصلة صغيرة ناعمة ومبشورة

نصف كوب من الخل الأبيض

ربع كوب ماء

4 ملاعق كبيرة سكر أبيض

2 ملعقة كبيره من النـشا

ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير الكاتشب فى المنزل

يُذاب النشا في الماء ونتركها جانباً

نقوم بغسل الطماطم و نقطع ونضعها فى الخلاط الكهربائي ونعصرها إلى أن تصبح ناعمة تماماً

نحضر وعاء كبير ونضع فيه كل من عصير الطماطم والبصل والثوم وتُقلب

عندما يغلي الخليط نخفف النار ونضيف كل من السكر والملح والخل ونقلبه جيدا

نضع مزيج النشـا إلى الوعاء بالتدريج مع إسخدام المضرب السلك للحصول على القوام المطلوب وخالى من التكتلات

برفع الكاتشب من على نار ونتركة جانباً إلى أن يبرد

نقوم بـ تحضير الكاتشب الجاهز عن طريق وضعة فى برطمان أو زجاجة ونضعها فى الثلاجة لحين الإستخدام

قومي بتقديم كاتشب مع البيتزا والبرجر