ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق فى كوبا إلى 43 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة ـحسبما أفادت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاءـ أن من بين الضحايا سائحا إسبانيا، فيما لا يزال يخضع 17 مصابا للعلاج فى المستشفيات.

كان الانفجار وقع يوم الجمعة الماضى بسبب تسرب للغاز عندما كانت شاحنة صهريج تزود الفندق به، وتسبب الانفجار فى تدمير 4 من طوابق المبنى الـ5، وألحق أضرارا بحوالى 38 منزلا.