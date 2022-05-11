العالم اليوم - مصر.. مشروع ملاحي ضخم مع 3 تحالفات عالمية

انتم الان تتابعون خبر مصر.. مشروع ملاحي ضخم مع 3 تحالفات عالمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 09:21 صباحاً - وقعت مصر اتفاقا مع ثلاثة تحالفات ملاحية عالمية لبناء وإدارة وتشغيل وإستغلال محطة الحاويات الثانية في ميناء دمياط على البحر المتوسط.

‏جرى توقيع الاتفاق بين هيئة ميناء دمياط وتحالف شركات "يوروجيت ألمانيا" و"كونتشيب إيطاليا" و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية.

‏بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري يأتي الاتفاق في إطار اهتمام الحكومة بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية وفي ظل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم ومختلف التيسيرات للقطاع الخاص والمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات ويدفع بمشاركة هذا القطاع المحورى في مختلف أوجه التنمية التى تتم على مستوى مصر.

‏من جانبه، قال وزير النقل المصري كامل الوزير إن المشروع سيحول المرفق المصري بدمياط إلى أكبر مركز للترانزيت واللوجيستيات في المنطقة، ‏‏مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات المرحلة ‏الأولى من المشروع تصل إلى 500 مليون دولار يتم ضخها بمجرد توقيع العقد.

تتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنشاء محطة حاويات (تحيا مصر) المعدة لاستقبال الجيل السادس من سفن الحاويات، كما تشمل قيام شركة "يوروجيت" التي تشغل ميناء هامبورج، بإدارة وتشغيل محطة حاويات "تحيا مصر1"، وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لميناء دمياط.

من المقرر ان يتم تنفيذ أرصفة للمحطة بطول 1970 متر وبعمق يصل إلى 18 مترا، فيما تصل ساحتها الخلفية إلى 910 آلاف متر مربع، وطاقتها الاستيعابية إلى 4,5 مليون حاوية مكافئة.

أضاف الوزير بأن المشروع يمثل المرحلة الاولى من إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للحاويات، والذى ستبدأ المرحلة الثانية منه بحلول عام 2025، وتتمثل في إنشاء محور لوجيستي من محطة (تحيا مصر) إلى مراكز التصنيع في الجمهورية عن طريق السكك الحديدية، وذلك لتخفيف حركة النقل الثقيل على الطرق، لافتا الى أن المشروع المقترح يتضمن إنشاء منظومة متكاملة للنقل المتعدد الوسائط، والتى تشمل محطة الحاويات "تحيا مصر-1"بميناء دمياط، بحيث سيتم ربطها بأحد المواني الجافة أو المراكز اللوجستية بالسكك الحديدية.

كما أكد وزير النقل المصري أن المشروع يمثل خطوة نحو تحويل مصر إلى واحدة من الدول الكبرى في مجال النقل البحري في الشرق الأوسط والعالم، كما يساهم في تحويل ميناء دمياط ليكون مركزا لحاويات الترانزيت بحلول العام الثالث من التشغيل، والوصول بقدرة الميناء لتداول 4.7 مليون حاوية مكافئة بدلا من 1.2 مليون حاوية مكافئة حاليا، متوقعا أن يحقق المشروع ايرادات للدولة المصرية تصل إلى 3.3 مليار دولار خلال 30 عاما، وان يساهم في توفير نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتوقع الوزير أن تبدأ المحطة 2 الجديدة في ميناء دمياط عملياتها بحلول أوائل عام 2024، وستصل طاقتها التشغيلية الإجمالية النهائية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، وستكون بمثابة مركز نقل استراتيجي مخصص لشركة هاباج لويد في شرق البحر المتوسط.

وأشار إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من البنية الأساسية التي تنفذها هيئة ميناء دمياط بتكلفة تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه بواسطة تحالف يضم شركتي "المقاولون العرب" و "اركرودون" ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهر ديسمبر المقبل.