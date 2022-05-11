حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 08:22 صباحاً - روتين العناية بالبشرة الدهنية ، البشرة الدهنية هي البشرة التي تفرز دهون زائده مقارنه بباقي انواع البشرة وتظهر عادة عند الغتيات او الذكور في مرحله البلوغ و بعد مرحله البلوغ يقل افراز الدهون بشكل عام ولكن يمكن ان تستمر مشاكل البشرة الدهنية و تعد البشر

خصائص البشره الدهنية

تُعتبر البشرة الدهنية اكثر انواع البشرة التي تتميز بخصائص معينه تتميز بها عن جميع انواع البشرة الاخرى وهي

ظهور بثور مغلقه على شكل رؤوس سوداء بشكلّ واضح في منطقه الفم

زياده فرصه ظهور حبوبّ الشباب بشكلّ دائم او متقطع كل فتره

ظهور مسام البشره بشكلّ واضح على الوجه

تتميز البشرة الدهنية بمظهر لامع و زيتي و باهت و في كثير من الاحيان البشرة الدهنية معرضه للتغير بين الفصول حيث تزداد دهنيه البشره في الطقوس الحاره و تتاثر البشرة الدهنية بالهرمونات مثل الدوره الشهريه و فتره البلوغ و الحمل والعوامل النفسيه مثل التوتر

الاسباب التي تزيد من مشاكل البشرة الدهنية

اتساع مسام البشرة من اكبر مشااكل البشرة الدهنية و هناك بعض العوامل التي تؤدي الى اختلاف في حجم مسام البشرة لتصبح اكثر اتساعا بمرور الوقت وهي التغيرات في وزن الجسم والتقدم في السن

التغيرات الهرمونيه يمكن ان تظهر بالبشرة الدهنية و خصوصا هرمون البروجسترون و الاستروجين و هناك عوامل لها دور في التغيرات الهرمونيه و هي سوء الحاله النفسيه و التوتر و تناول منع الحمل و المرور بمرحله معينه مثل الحمل و انقطاع الطمث و المراهقه

الجينات الوراثيه تكون سبب ظهور بشرة دهنية

برنامج الاغذيه الغير صحية تسبب تحفيز اصابه حساسيه الانسولين

تناول الحليب و منتجاته و اللحوم الحمراء

تناول مكملات غذائيه و عدم شرب كميات كافيه من الماء

إتباع روتين عناية يومي خااص بالبشرة غير صحي مثل استعمال منتجاات ثقيله علي بشرتك غير مناسبه لطبيعه بشرتك دهنية و هذا يحفز بشرتك للاحتفاظ بكميات اكبر من الزيوتّ و يسبب انسداد المسام للبشرة و ظهور البثور علي بشرتك

غسل بشرتك بكثرة يتسبب في افراز المزيد من الزيووت

عدم القيام بترطيب البشرة بمرطب مناسب بانتظام

تطبيق كميه كبيره من المكياج على بشرة دهنية

تغير الطقس ، تؤثر العواامل الجويه على عمل الغدد التي تسبب في تحفيز افراز الإفرازات الدهنية علي بشرتك و تصبح بشرة اكثر دهنية

طرق العناية للبشرة الدهنية

تقليل التوتر لان التوتر يزيد من مشااكل بشرتك الدهنية و خصوصا حبّ شباب و يمكن تقليل التوتر عن طريق إتباع اسلوب حياه صحي مثل الخروج للمشي و ممارسه التمارين الرياضيه بالشكل المنتظم و التنفس العميق و التامل

حمايه بشرتك من شمس عن طريق استخدام واقي الشمس المخصص للعناية للبشرة الدهنية و خالي من زيوت

اتبعي نظام غذائي صحي لتحسين صحه الجسم و الاطعمه غنيه بالكربوهيدرات تؤدي الى ظهور حبووب شباب علي بشرتك

اتباع روتين ، روتين خاص ببشرتك الدهنية

أفضل روتين العناية بالبشرة الدهنية الحساسة الخطوة الاولي في خطوات روتين العناية بالبشرة الدهنية هي غسلّ الوجة باستخدام غسول وجه للبشرة الدهنية و يجب إستخدام منتج رغوي خالى من زيوت وخالي من الكبريتات للسيطره على دهون بشرة الدهنية دون تجفيفها و يجب غسلّ بشرة مرتين فقط يوميا و الحرص على إستخدام ماء فاتر او دافئ عند غسّل الوجة و عدم فرك الوجة بشده و في حاله إستخدام مستحضرات التجميل ينصح بازاله مستحضرات التجميل بستخدام مزيل مكياج او غسول زيتي كخطوه اولى في روتين للعناية بالبشرة الدهنية قبل إستخدام الغسول العادي

ثاني خطوات روتين العناية بالبشرة الدهنية في الصباح هو إستخدام التونر خالى من الكحل و ذو معامل حموضه خفيفه لمعادله الحموضه للبشرة بعد غسلها جيدا بغسول و للحفاظ على درجه حموضه بالبشرة الطبيعيه المفيده و الحمايه للبشرة من نمو الميكروبات

ثالث خطوات أفضل روتين للعناية بالبشرة الدهنية هو إستخدام المرطبات خالية من الزيووت لا يتسبب في انسداد المسامات البعض يظن ان بشرة دهنية لا تحتاج الى ترطيب انها تفرز كميه كبيره من الزيوت اكثر من كل انواع البشرة الاخرى و لكن عدم الترطيب للبشرة الدهنية يؤدي الى التحفيز للبشرة على انتاج زيوت ودهون بكميه اكبر بالبشرة و هذا يسبب زياده الدهنية بالبشرة و تكون حب الشباب و اذا كانت البشره دهنية بشكلّ مفرط يمكن إستخدام الجل المرطب لان الغدد الدهنيه تضاعف افراز الدهون عند كفاه البشره وهذا يزيد من حاله البشرة سوء لذلك يجب إستخدام مرطبّ مناسب يحافظ على الرطوبه بالبشرة في روتين يومي للعناية

رابع خطوات روتين العناية اليومية بالبشرة الدهنية إستخدام واقي الشمسّ وهي تعتبر أهم خطوة في أي روتين للعناية و يجب ان يحتوي على اوكسيد الزنك وذلك حتى يجعل المظهر بالبشرة صحي و يمنع ظهور البثور بالبشرة و يحمي بشرة من اشعه الشمسّ الفوق بنفسجيه و مضاد الماء و التعرق و يفضل إستخدام واقي شمس في روتين العناية على شكل مستحلب للبشرة الدهنية

روتين العناية بالبشرة الدهنية الليلي

اول خطوات روتين العناية بالبشرة الدهنية الليلى هي غسل الوجه بنفس الغسول المستخدم في روتين العناية بالبشرة الدهنية الصباحى

ثاني خطوات روتين العناية بالبشرة الدهنية استخدمي تونر بشرة دهنية الخاص ب روتين العناية بالبشرة الدهنية الصباحي

ثالث خطوات روتين العناية بالبشرة الدهنية هي استخدام السيروم الذي يحتوى على زيت شجر الشاي استعملي كريم الريتينول بشكّل منتظم للتجميل للمسام بالبشرة و التعديل بالبشرة بشكّل كامل

تقشير البشرة مع الانتظام علي روتين عناية و استخدام اقنعه وجه مرة او اثنين اسبوعيا من اهم خطوات روتين العناية بالبشرة الدهنية

يجب القيام بالتقشير بالبشرة الدهنيه من مره الى اثنين في الاسبوع لازاله خلايا الجلد الميته و الإفرازات و الأوساخ التي تؤدي الى ظهور حبوب شباب و البثور و الرؤوس السوداء و البيضاء و يجب فرك البشرة بلطف

و من اكثر اقنعة وجه فاعليه مع روتين العناية هي قناع التفاح و هو عباره عن

تفاح و ملعقتين كبيرتين عسل ابيض

قومي بتقشير التفاح ثم قطعيه شرائح رفيعه

اخرجي شرائح التفاح مع العسل في وعاء الخلاط الكهربائي

ضعي العجينه على بشرة نظيقة و اتركيها لمده عشرون دقيقه قبل شطف بشرة بماء فاتر

قناع الطين من اكثر الاقنعه في روتين العناية بالبشرة الدهنية فاعليه لانه يعد من العلاجات المفيده للبشره الدهنيه و يستخدم في شد المساام و الحد من الدهوون و العناية بتحسين صحه البشرة و إزالة الاوساخ و الاتربه و الجلد الميت

نحضر ملعقة كبيرة من طين او الطين الابيض التجميلي و قليل من الماء

قومي بخلط الطين مع الماء

ضعي قناع الطين على بشرتك و اتركيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق قبل غسّل البشره

هناك عده نصائح يجب اتباعها للحصول علي أفضل روتين للعناية بالبشرة الدهنية

في روتين العناية بالبشرة الدهنية يجب إستخدام غسول لطيف على البشره

أيضاً عند إتباع روتين للعناية بالبشرة الدهنية يجب عدم العبث بحب شباب و البثور

يجب ايضا في روتين للعناية بالبشرة الدهنية الاكتفاء بغسل وجه مرتينّ فقط يوميا وغسل االوجه بعد التعرق الشديد

إستخدام منتجات روتين العناية بالبشرة و مستحضرات تجميل لا تسبب انسداد مسام

في روتين للعناية بالبشرة الدهنية يجب عدم إستخدام شرائط مسام بشكّل مفرط جدا و استخدامها حسب التعليمات

للعناية ببشرتك يجب عدم الاكثار من وضع المكياج و اكتفى بمكياج خفيف مع العناية و المواظبة علي روتين العناية و سيبدو افضل بكثير