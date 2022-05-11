الصين تسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 08:22 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن الصين سجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاشر من مايو أيار، منها 324 إصابة ظهرت عليها أعراض و1603 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 3475 إصابة جديدة منها 357 ظهرت عليها أعراض و3118 بدون أعراض.

كما سجلت الصين سبع وفيات جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 5198 وفاة. والوفيات السبع مسجلة في شنغهاي، التي تشهد أكبر تفش للفيروس في الصين حاليا.

وقالت السلطات إن الصين سجلت 220721 إصابة حتى العاشر من مايو/أيار.