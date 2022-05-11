النواب الأمريكى يقر مساعدات غير مسبوقة لـ دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب الأمريكى، اليوم، على أكثر من 40 مليار دولار من المساعدات الإضافية لـ أوكرانيا، فى الوقت الذى يتسابق فيه الكونجرس للحفاظ على تدفق المساعدات العسكرية وتدعيم كييف فى مواجهة العملية العسكرية الروسية.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، أقر مجلس النواب مشروع قانون الإنفاق الأوكرانى بأغلبية 368 مقابل 57، ويتجه الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، فى وقت سابق، الثلاثاء، إن المجلس سيصوت على حزمة مساعدات تزيد قيمتها على 40 مليار دولار لـ أوكرانيا.

وطلب الرئيس جو بايدن من الكونجرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا قبل أسبوعين، لكن المشرعين قرروا زيادة التمويل العسكرى والإنسانى.

وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو، التى تترأس لجنة المخصصات فى مجلس النواب، وهى تحث على دعم حزمة الإنفاق: "إن مشروع القانون هذا سيحمى الديمقراطية، ويحد من العدوان الروسى، ويعزز أمننا القومى، والأهم من ذلك، دعم أوكرانيا".

وكان بايدن قد دعا الكونجرس إلى التحرك بسرعة حتى يتمكن من التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونًا قبل نفاد المساعدات الدفاعية الحالية لأوكرانيا فى وقت لاحق فى مايو.

وعارض بعض الجمهوريين مشروع القانون، وانتقدوا الديمقراطيين لتحركهم بسرعة كبيرة فى إرسال الكثير من دولارات دافعى الضرائب الأمريكيين إلى الخارج.