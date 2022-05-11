نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول السعودية اكتتاب العثيم للاستثمار بطرح 30% من أسهمها بقيمة رأس مالها 1 مليار والإدراج في السوق الرئيسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ وقت سابق أعلنت تداول السعودية عن موعد اكتتاب العثيم للاستثمار وأدراجها في السوق الرئيسية، حيث تعمل شركة جي آي بي كابيتال متمثلة في سلطتها الفعلية كمستشار مالي، الإعلان عن نية الشركة في توفير حصة جزئية في الاكتتاب العام وإدراج رأس مالها في تداول السعودية في السوق الرئيسية، علي أن يشمل العرض بيع حصة 30٪ في الشركة.

وتم الإعلان عن نشرة الاكتتاب بشركة عبد الله العثيم والتي تأخرت في تقديم الاكتتاب، والتي ستطرح في سوق التداول الرئيسي للمملكة للعام المالي 2022، ويعتبر الاكتتاب في شركة عبد الله العثيم للاستثمار ثاني اكتتاب يتم الحصول عليه، وبما أن الاكتتاب سيجري في السوق الرئيسي، فهذا يعني أن الاكتتاب سيكون في متناول فئات مختلفة من الأشخاص الطبيعيون والفئات المشاركة والمستثمرون القانونيون.

تداول السعودية اكتتاب العثيم للاستثمار

وضحت شؤون الأسهم السعودية علي صفحتها الرسمية بتويتر تفاصيل اكتتاب العثيم للاستثمار في السوق الرئيسي، وجاءت نشرة الاكتتاب علي النحو التالي:

عدد إجمالي اسهم الشركة 100 مليون سهم.

الأسهم التي يتم طرحها في الاكتتاب 30 مليون سهم، بما يمثل 30% من الإجمالي العام لأسهم الشركة.

عدد الأسهم التي تم تخصيصها للأفراد بلغت 3 مليون سهم.

الأسهم المخصصة للفئات المشاركة 27 مليون سهم.

طرح الأسهم للفئات المشاركة والمستثمرين لن يتم تحديد موعد لها حتي الآن.

الاكَتتاب للأفراد وطرح الأسهم سيكون لمدة يومين علي أن يبدأ الاكتتاب بشركة العَثيم للاستثمَار يوم 7/6/2022 وينتهي بموعد 8/6/2022.

سعر السهم لن يتم تحديدها حتي وقتنا الحالي.

أما عن التخصص ورد الفائض أن وجد سيتم بموعد 12/6/2022.

البنوك المستلمة لاكتتاب شركة العثيم

في نفس السياق أعلنت شؤون الأسهم البنوك المستلمة لاكتتاب شركة عَبد الله العثيم للاستثمَار، حيث يبحث العديد من الأفراد عن البنوك والجهات المستلمة للاَكتتاب وهم علي النحو التالي:

بنك الرياض.

بنك الإنماء.

البنك الأهلي السعودي.

البنك الفرنسي

بنك ساب

ميم

من الجدير بالذكر انه في الخامس من ديسمبر للعام الماضي 2021؛ وافقت تداول السعودية علي إدراج شركة عبد الله العثيم للاستثمار في السوق الرئيسي، وعملت هيئة السوق المالية علي إصدارها إلى 30 مليون سهم كإجمالي من رأسمال الشركة، ومن المشار أليه من قبل الصفحة الرسمية لشؤون الأسهم بتويتر أن الاكتتاب مفتوح منذ 16/3/2022، علي أن يحدد سعر العرض النهائي لجميع المشتركين بعد انتهاء فترة إنشاء دفتر الطلبات.