إصابات كورونا حول العالم تصل إلى هذا رقم مرعب

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى اليوم "الأربعاء"، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و255 ألفا و439 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بـ كورونا حول العالم، والتى بلغت أكثر من 82 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.5 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات بـ كورونا جراء الإصابة بالفيروس بـ 998 ألفا و48 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ664 ألفا و624 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 524 ألفا و103 حالات وفاة.