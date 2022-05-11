العالم اليوم - مقتل صحفية فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 07:18 صباحاً - قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، صباح الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في قطاع جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الصحفية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هذه الاشتباكات في جنين معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة شمالي الضفة الغربية المحتلة. كما أفادت بإصابة الصحفي علي السمودي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها. من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن مراسلين أصيبوا خلال اشتباك بين قواته ومسلحين في الضفة الغربية.

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