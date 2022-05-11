هجوم إسرائيلى بالصواريخ على منطقة فى سوريا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوكالة السورية إلى أن تلك المنطقة تعرضت لـ قصف ولكن اقتصرت أضراره على الماديات فقط، ولم يسفر عن خسائر فى الأرواح.
فيما أكدت وسائل إعلام محلية في سوريا أن إسرائيل شنت، فجر اليوم، هجوما بالصواريخ استهدف ريف القنيطرة.
ورصدت عدسات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مقاطع فيديو، ثوثق استهداف منشآت مراقبة تابعة لحزب الله في منطقة قرية حضر في القنيطرة بالصواريخ الإسرائيلية.
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