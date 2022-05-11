نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 1443 ووقفة عرفة في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عطلة عيد الأضحى المبارك من أهم ما يزيد عنه البحث حالياً عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، فيهم الكثيرون من العاملين بالقطاع العام والخاص، التعرف على موعد الإجازة الرسمية المقبلة، والتي ستعطل خلالها المصالح والحكومات عن العمل، وهي إجازة عيد الأضحى المبارك، وموعد وقفة عرفة للعام الحالي 1443-2022، حيث يأتي موسم عيد الأضحى المبارك بعدد من الشعائر التي يحرص المسلمون في شتى بقاع الأرض ومغاربها على القيام بها، فهو العيد الثاني الذي حدده الله سبحانه وتعال لعباده الصالحين، واختصه بعدد من المميزات التي تدخل الفرحة والسعادة في القلوب.

عيد الأضحى المبارك

يأتي عيد الأضحى المبارك بعد يوم وقفة عرفة ووقوف جميع الحجاج بجبل عرفة في يوم الحج والقيام بالركن الأعظم، ويكون يوم العيد في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وبالتالي يجب التعرف على موعد غرة شهر ذي الحجة في مصر والسعودية، للتعرف على موعد العيد، وتحري صيام أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والتي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرأن الكريم.

فمع قرب قدوم شهر ذي الحجة، يبدأ المسلمون في التجهيز للأضحية والتعرف على توقيت صلاة العيد من أجل القيام بشعائر العيد الجميلة، حيث أن عيد الأضحى من الأعياد التي تدخل السرور على نفوس الجميع من الأغنياء والفقراء، فيفرح المضحي بأضحيته ويفرح الفقير بما ينعم الله به عليه من لحوم الأضاحي.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

تشير الحسابات الفلكية، إلى أنه من المقرر أن يبدأ شهر ذي الحجة هذا العام 1443، في يوم الخميس 30 يونيو 2022، ويوافق يوم وقفة عرفة يوم الجمعة 8 يوليو 2022، وعليه يكون يوم السبت 9 يوليو 2022 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتمتد إجازة عيد الأضحى لمدة أربع أيام وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 يونيو 2022.

وعلى الرغم من تطور علم الفلك بشكل يسمح بتحديد موعد بداية الشهور الهجرية بشكل دقيق، إلا أنه لا يزال يُعتد برؤية الهلال كدليل على بداية الشهر الهجري، ومن المقرر أن يتم التأكيد على موعد عيد الأضحى المبارك بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة، بعد مغيب شمس يوم الرؤية والذي سيوافق يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022.