خطوات التسجيل في نظام نور لطلاب الصف الأول الإبتدائي لعام ١٤٤٤

تزداد عمليات البحث خلال هذه الساعات حول نظام نور وكيفية تسجيل الطلاب الجدد، حيث يعتبر نظام نور من أهم الأنظمة التعليمية التي وفرتها المملكة العربية السعودية لطلابها، حيث أتاحت لجميع الطلاب إمكانية التسجيل للعام الدراسي الجديد من خلال التسجيل إلكترونيا عبر منصة نور كما يمكنهم إجراء كافة التعاملات من خلالها سواء بأداء الاختبارات أو استخراج الشهادات وكل ما يخص العملية التعليمية أصبحت ميسرة الآن .

بدء التسجيل لطلبة وطلاب الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي ١٤٤٤ في نظام نور

حيث أعلنت وزارة التعليم بالسعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن بدء مرحلة التسجيل لطلبة الصف الأول الابتدائي لعام ١٤٤٤ هجري وذلك من خلال منصة نور الإلكترونية، حيث إنه من المفترض بداية التسجيل بالموقع من يوم الأحد الموافق ٧ من شهر شوال لعام ١٤٤٣ هجري والموافق ٨ مايو ٢٠٢٢ميلادى، على أن يستمر التسجيل حتى يوم ١٧ من ربيع الأول لعام ١٤٤٤ هجري والذي يوافق يوم الخميس١٣ أكتوبر عام ٢٠٢٢ ميلادي.

شروط التسجيل في نظام نور للعام الدراسي ١٤٤٤

أكد نظام نور على ضرورة توافر بعض الشروط التي تتوافر لدى الطلاب المستجدين لأول مرة لكي يتم تسجيلهم بنجاح، علماً بأن التقديم والالتحاق بالعام الدراسي الجديد لطلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الجديد ١٤٤٤ ومرحلة رياض الأطفال بدء في يوم الأحد ، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط وهي:

يشترط ألا يقل عمر الطالب عن ٦ سنوات إلا ٣ شهور ولا يزيد عمره عن ١١ سنة و٣ شهور .

يشترط وجود شهادة التطعيمات لإثبات أن الطالب تلقى كافة الجرعات والتطعيمات اللازمة.

يشترط إحضار شهادة من رياض الأطفال المرخصة بأن الطالب أكمل الدراسة سنتين بالروضة إذا لم ينطبق عليه السن المطلوب.

شهادة توضح حالة الطالب الصحية بعد إجراء الكشف الطبي اللازم.

ضرورة إحضار صورة من هوية الطالب أو الإقامة.

خطوات التسجيل لطلبة الصف الأول الابتدائي لعام ١٤٤٤ في نظام نور