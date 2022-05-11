نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسداد ديونك ولشراء احتياجاتك اطلب سلفة 5000 ريال فورا من منصة سلفة بدون تحويل الراتب في المقال التالي

خصصت منصة سلفة مبلغ من 1000 ريال وحتى 5000 ريال وتصرف فور طلبها طالما مستوفى شروطها حيث وضعت عدة شروط بسيطة ومتوفرة عند الكثير من طالبي سلفة والتي سوف نوضحها بداخل المقال وسوف نوضح كذلك اهم مزايا سلفة وكيفية الحصول على سلفة ورابط التقديم على طلب سلفة، حيث يحتاج الكثير من المواطنين لطلب سلفة سريعة لسد احتياجات الأسر وتعمل سلفة على توفير تمويل سريع لسدادك لبعض متطلبات الحياة اليومية من مصروفات منزلية او سداد فواتيرك أو لشراء بعض احتياجات اسرتك المنزلية لاتفكر طويلا في منصة سلفة تمنحك سلفة سريعة، ولكي تحصل على تمويل فورى كسلفة تصل الى 5000 ريال من منصة سلفة تقدم بطلب للحصول على سلفة تمويل شخصي سريع من منصة سلفة وستجد موافقة فورية ويتم تحويل المبلغ لحسابك خلال ساعات من مراجعة طلبك. شروط الحصول على سلفة: يشترط أن يكون سعودي الجنسية.

ان يكون عمره ما بين 23 وحتى 60 عاما.

ان يحصل على راتب شهري 5 الاف ريال ولايقل عن ذلك.

كما يشترط على الموظفين في القطاعات الحكومية أن لا تقل مدة خدمتهم في الوظيفة عن ثلاثة أشهر وبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم. اهم مزايا سلفة الفورية: تتوافق سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

اسرع قرض شخصي والموافقة سريعاً بعد توافق الشروط.

تتم صرفها اون لاين فور التقديم عليه من خلال منصة سلفة ويتم ايداعه بحسابك فور الموافقة على طلبك.

بهامش ربحي بسيط ومنخفض للغاية.

يتميز التمويل بنظام التقسيط على فترات طويلة

لا يحتاج إلى تحويل الراتب. أهم البنوك التي تقرض عملاء منصة سلفة: بنك البلاد السعودي.

بنك الرياض.

بنك الاستثمار السعودي.

المصرف الأول. خطوات التقديم على طلب سلفة : ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية.

ثم تقوم بإنشاء حساب جديد.

ثم يقوم المستفيد بتحديد قيمة المبلغ الذي يحتاجه ويمكن سداد القرض من خلاله وفترة السداد.

ثم عليك ان تقوم بملء وكتابة استمارة البيانات الإلكترونية بدقة ودون أخطاء

ثم تقوم بتحميل جميع الوثائق والمستندات المطلوبة منك.

التأكد من أن جميع البيانات والمعلوماتك التي تم إدخلاها دون خطأ أو نسيان أي خطوة لتجنب مشاكل استكمال العملية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لسداد ديونك ولشراء احتياجاتك اطلب سلفة 5000 ريال فورا من منصة سلفة بدون تحويل الراتب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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