من شركة إمكان وشروط الحصول على تمويل إمكان يصل الى مليون ونصف ريال بدون تحويل راتب

تمويلات سريعة في أقل من دقائق عنواين البحث الرئيسيى في محركات جوجل، حيث تعتبر شركة امكان للتمويل من كبرى شركات التمويل بالمملكة وتقدم تمويلات مميزة تبداء من 5000 ريال وحتى مليون ونصف ريال وعلى فترة سداد حتى 60 شهرا وتقدم تسهيلات وقروض ميسرة وهى شركة تابعة لبنك الراجحي والذي يعتبر من اكبر بنوك المملكة ،ونقدم من خلال مقالى شروط الحصول على تمويل امكان واهم مزاياه وشروط الحصول على التمويل الاضافى وكيفية التقديم على التمويل، حيث يتم التعامل مع شركة إمكان عبر المنصات أو المواقع الإلكترونية إيمانا منها بمجهود الدولة والحكومة السعودية في التطور والتقدم التكنولوجي الذي تسعي المملكة إلى تحقيقه، وشركة إمكان تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي وتقدم العديد من المشروعات التي تفيد الدولة السعودية وتهدف إمكان إلى مبادرة برنامج تطوير القطاع المالي لدعم الإقتصاد الوطني لكي تصبح الرؤية المستقبلية هي إقتصاد مزدهر ووطن طموح قادر على مواجهة التحديات والمخاطر.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل إمكان:

يشترط الحصول على تمويل امكان، فقط للأشخاص الذين يحملون الجنسية السعودية.

أن يكون المواطن لديه حساب شخصي أو جاري في بنك الراجحي.

الدخل الشهري للأشخاص المتقاعدين لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

راتب الموظف أو المواطن السعودي الذي لديه رغبة الحصول على التمويل بحد أدنى 2000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

أن يكون قد قضي المواطن في عمله مدة لا تقل عن ستة أشهر سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

يكون عمر المتقدم بحد أدنى بحد أدنى 25 عام ولا يقل عن ذلك حتى 70 عام.

شروط التمويل الاضافي من شركة امكان:

يشترط ان يكون سعودي الجنسية.

أن يكون من ضمن الفئات المستفادة تابع للقطاع المدني وتشمل (متقاعدين – حكومي – شبه الحكومي – قطاع خاص) يشمل ذلك القطاع العسكري محولي الراتب على مصرف الراجحي.

الحد الأدنى لراتب لغير المحولين على مصرف الراجحي 5000 ريال.

يتراوح عمر الشخص المتقدم لمحولي الراتب بدءً من 18 عام حتى 60 سنة بالنسبة للموظفين.

وجود تمويل قائم.

اهم مزايا التمويل الاضافي:

تمويل يبدأ من 5000 ريال يوصل إلى 1,500,000 ريال

يصل فترة سداده ومدة التمويل تبدأ من 12 شهر الى 60 شهر

كيفية طلب التمويل من امكان :

للحصول على تمويل شركة امكان يمكنك الحصول على التمويل بعدة طرق من خلال الشركة نفسها او رابط شركة امكان او عن طريق الهاتف كالتالي: