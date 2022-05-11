نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً.. تعرف على سعر ومواصفات جوال Xiaomi 12 X الجديد وموعد صدوره في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة شاومي للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بالإعلان عن جوال ذكي جديد من إصدارتها يسمى Xiaomi 12 وذلك بعد نجحت الشركة الصينية في تحقيق انتشار كبير وواسع في أغلب دول العالم ومن بينها الدول العربية، حيث عملت الشركة خلال السنوات الماضية في توفير هواتف وأجهزة ذكية ذات جودة عالية وفي ذات الوقت سعرها مناسب للجميع، وهو ما جعل الكثيرين يقبلون على شراء الأجهزة الخاصة بها، كما ما ميزها أيضا في سوق الهواتف هو كثرة الإصدارات الخاصة بها واختلافها وهو ما يجعل كل شخص يختار ما يناسبه.

الإعلان عن هاتف Xiaomi 12 X الجديد

وأعلنت شركة شاومي بأن الهاتف أصبح متاح الآن في العديد من دول العالم ويمكن للجميع شراءه بكل سهولة من خلال المراكز الخاصة بها، أو من المتاجر الخاصة ببيع الهواتف الذكية، ويعد أكثر من يميز ذات الهاتف هو أنه صغير الحجم وغير ثقيل وهو ما يجعل حمله أسهل بكثير من باقي الهواتف، وخاصة ما تم إصداره من هواتف مثل samsung Galaxy S22 الخاص بشركة سامسونج وهاتف iPhone 13 Pro Max الخاص بشركة أبل، ولذلك فإن الهاتف الذي نتحدث عنه بعد مناسب لمحبي الهواتف صغيرة الحجم.

مواصفات جوال Xiaomi 12 X الرائعة

وشهدت محركات البحث الكثير من التساؤلات خلال الأيام الماضية عن مواصفات هاتف شاومي الجديد والذي تم الإعلان عن صدوره الرسمي مؤخرا، ومن المتوقع أن يشهد نسب بيع كبيرة في الدول المختلفة، وذلك مثل ما حدث مع أخر الإصدارات التي أطلقتها الشركة التي أصبح لها شعبية كبيرة في عدة دول، ونعرض لكم الآن المواصفات الخاصة بالجوال وهي كالآتي:



خفيف الوزن ويساعد على راحة اليد.

يتوفر على شحن سلكي فائق السرعة بقدرة 67 وات.

به شحن لا سلكي بقدرة 50 وات.

يتوفر به معالج قوي وهو Snapdragon 8 ب ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجا بايت.

ذاكرة التخزين 256 جيجا بايت.

يحتوي على أحدث إصدار من نظام التشغيل android 12.

يعمل من خلال واجهة MIUI 13 التي تعد أحدث واجهات شاومي.



به بطارية قوية بسعة 4500 مللي أمبير .

مميزات الشاشة والكاميرا في هاتف Xiaomi 12 X

كما شهدت المواصفات الخاصة بالهاتف الجديد الكثير من المميزات التي تخص الكاميرا والتي أصبحت تهم الكثيرين في العصر الحالي ولا غنى عنها، وشهدت الهواتف الأخيرة تطوير كبيرة في دقة التصوير وجودته، كما أن الشاشة تم إصدارها بأحدث المعالجات التي تساعد في تحسين الأداء بالألعاب التي تحتاج إلى إمكانيات كبيرة من الجرافيك، وعدد من المميزات الأخرى كالتالي:

يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل.

وكاميرا ماكرو يمكنها تسجيل فيديو بدقة 8K.

يحتوي على شاشة FHD + AMOLED بحجم 6.2 بوصة.

تمتاز الشاشة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus في الواجهة الأمامية وGorilla Glass 5 في الخلف.

يمكنه تشغيل الفيديو بدقة HDR 10+.

الشاشة بها مستشعر بصمة الإصبع سريع وبجودة عالية.

سعر Xiaomi 12 X وموعد صدوره في الدول العربية

وقامت شركة شاومي بالإعلان عن السعر الرسمي للهاتف الجديد Xiaomi 12X في الصين ولم يتم الإعلان بعد عن السعر الخاص به في مصر والدول العربية المختلفة، وتم الإعلان عن وجود ثلاثة نسخ من الهاتف تختلف في حجم ذاكرة التخزين وحجم الرام، وجاءت الأسعار كالآتي:

ذاكرة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 500 دولار أو حوالي 7850 جنية مصري.

ذاكرة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 550 دولار أو حوالي 8630 جنية مصري.

ذاكرة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 600 دولار أو حوالي 9400 جنية مصري.

وسوف نقوم بالإعلان عن سعر الهاتف في الدول العربية فور الإعلان عنها وصدوره الرسمي في المتاجر وذلك سوف يكون في نهاية العام الجاري.