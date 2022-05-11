السعودية أسعار البنزين شهر مايو 2022 وفق آخر مستجدات التسعيرة aramco السعودية

أسعار البنزين شهر مايو 2022 والتي تم الإعلان عنها منذ ساعات قليلة مضت اليوم الأربعاء 10 من شهر مايو للعام 2022 الموافق 9 من شهر شوال 1443، وفق الموعد الشهري الدوري لتحديث أسعار البنزين بالسعودية، والتي يتم انتظارها من قبل المواطنين السعوديين في يوم 10 من كل شهر ميلادي وفق ما تعلنه شركة أرامكو السعودية أكبر شركات الوقود الرائدة العالمية والتي تمتلك أنقى وأجود أنواع الوقود، سواء بارتفاع في أسعار البنزين أو انخفاض أو ثبات في الأسعار خاصة بعد مرور العالم في الفترة الحالية بعد استقرار في الحالة الاقتصادية.

جدول أسعار البنزين مايو 2022 بالسعودية

إضافة لما سبق ذكره تم إصدار التسعيرة الجديدة للبنزين شهر مايو 2022 من شركة أرامكو السعودية، والتي شهدت ثبات في الأسعار مثل شهر أبريل الماضي، ووفق جدول أسعار البنزين مايو 2022 كالتالي:

سعر لتر بنزين 91 2.18 ريال سعودي سعر لتر بنزين 95 2.33 ريال سعودي لتر ديزل 0.63 ريال سعودي سعر الكيروسين 0.70 ريال غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي

شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 2022

إضافة لما سبق ذكره فمن المعروف أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو لديها من الوقود أفضل الأنواع التي تعمل على تلبية كافة الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، حيث يخضع الوقود بالشركة للعديد من الاختبارات لضمان جودته قبل الوصول للمواطن السعودي، كما يتم إصدار شهادة جودة كل نوع وتضمن خلو جميع أنواع البنزين من الرصاص.