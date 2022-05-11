نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية أسعار البنزين شهر مايو 2022 وفق آخر مستجدات التسعيرة aramco السعودية في المقال التالي
أسعار البنزين شهر مايو 2022 والتي تم الإعلان عنها منذ ساعات قليلة مضت اليوم الأربعاء 10 من شهر مايو للعام 2022 الموافق 9 من شهر شوال 1443، وفق الموعد الشهري الدوري لتحديث أسعار البنزين بالسعودية، والتي يتم انتظارها من قبل المواطنين السعوديين في يوم 10 من كل شهر ميلادي وفق ما تعلنه شركة أرامكو السعودية أكبر شركات الوقود الرائدة العالمية والتي تمتلك أنقى وأجود أنواع الوقود، سواء بارتفاع في أسعار البنزين أو انخفاض أو ثبات في الأسعار خاصة بعد مرور العالم في الفترة الحالية بعد استقرار في الحالة الاقتصادية.
جدول أسعار البنزين مايو 2022 بالسعودية
إضافة لما سبق ذكره تم إصدار التسعيرة الجديدة للبنزين شهر مايو 2022 من شركة أرامكو السعودية، والتي شهدت ثبات في الأسعار مثل شهر أبريل الماضي، ووفق جدول أسعار البنزين مايو 2022 كالتالي:
|سعر لتر بنزين 91
|2.18 ريال سعودي
|سعر لتر بنزين 95
|2.33 ريال سعودي
|لتر ديزل
|0.63 ريال سعودي
|سعر الكيروسين
|0.70 ريال
|غاز البترول المسال
|0.75 ريال سعودي
شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 2022
إضافة لما سبق ذكره فمن المعروف أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو لديها من الوقود أفضل الأنواع التي تعمل على تلبية كافة الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، حيث يخضع الوقود بالشركة للعديد من الاختبارات لضمان جودته قبل الوصول للمواطن السعودي، كما يتم إصدار شهادة جودة كل نوع وتضمن خلو جميع أنواع البنزين من الرصاص.
وزارة التجارة الرقابية بالمملكة العربية السعودية 1443
في الختام وجب الذكر بأن وزارة التجارة بالمملكة أصدرت تصريح خاص بضرورة إلزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرة الجديدة لشهر مايو 2022، كذلك أوضحت أنه من خلال متابعة الفرق الرقابية بالوزارة أثناء جولاتها للتفتيش داخل المملكة، وأيضًا متابعة بلاغات وشكاوى المواطنين ففور ضبط أي مخالفة بعدم الالتزام أو الامتناع عن البيع، يعرض المخالف لعقوبات نظامية.
والجدير بالذكر أن لوزارة التجارة دور رقابي هام، وفق لاختصاصها نلخصه في النقاط التالية:
- أولًا حماية المستهلكين.
- كذلك ضبط المخالفات مع إمكانية استخدام الصلاحيات، بتطبيق العقوبات التي تصل لسجن 3 سنوات للمخالفين.
- أيضًا مكافحة الغش التجاري.
- كذلك توقيع غرامات مالية على المخالفين تصل أحيانًا لمليون ريال سعودي.
- في النهاية القيام بترحيل العمالة المخالفة وعدم السماح لهم بدخول السعودية مرة أخرى.
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