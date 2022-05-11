العالم اليوم - هجوم إسرائيلي بالصواريخ على محيط بلدة جنوبي سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 04:18 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أن إسرائيل نفذت "اعتداء" بالصواريخ على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت الوكالة: "اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي"، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية. وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بـ"أهداف مرتبطة بإيران" في سوريا.

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