إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر للقطاع الخاص والحكومي

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عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى ، ينتظر الكثير من المواطنين والمقيمين المصريين عيد الاضحى المبارك على نار أحر من الجمر، حيث يُعتبر عيد الأضحى مناسبة ينتظرها جميع المسلمين من كل دول العالم خاصة بعد إنقضاء عيد الفطر المبارك في أجواء إسلامية بحتة، كما يستفسر المواطنون عن الأيام التي ستسطرها الحكومة المصرية لتكون إجازة لهاته المناسبة الدينية. وكما هو معروف بين لمسلمين فعيد الأضحى المبارك يكون في شهر ذي الحجة بعد وقفة عرفة. ويحتفل المسلمين بعيد الأضحى بذبح أضحية العيد كما اوصانا ديننا الحنيف. والجدير بالذكر أن مصر أم الدنيا إحتفلت في شهر أفريل المنقضي بعدد من العطلات الرسمية في مناسبات مختلفة كإجازة عيد الفطر المبارك ويوم تحرير سيناء وشام النسيم. وفي السطور أدناه عبر “ثقفني” سنزودكم أعزائنا بموعد إجازة العيد الكبير 2022 في مصر للقطاع الخاص والحكومي.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022

اعتمادًا على المواعيد المقررة للدراسات الفلكية فإن إجازة عيد الأضحى المبارك تأتي تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع “الجمعة والسبت”. والتي تأتي بمثابة صدمة كبيرة لكثير من المصريين. وتحديدا الذين يحصلون على إجازة 3 أيام فقط وهي إجازة أسبوعية.

حيث يحصل القطاع الحكومي في مصر على 5 أيام إجازة براتب كامل، تبدأ من يوم الوقف وتنتهي في اليوم الرابع من يوم العيد المبارك. بينما يتلقى القطاع الخاص 3 أيام مدفوعة الأجر متمثلة في يوم عطلة “عرفة واليوم الثاني والثالث من عيد الأضحى”.

عيد الأضحى 2022 في مصر

كما ذكرنا سابقا أعزائي، فإن موعد عيد الأضحى المبارك يأتي في شهر ذي الحجة، وبحسب الدراسات الفلكية من المتوقع أن يكون يوم السبت الموافق للتاسع من يوليو 2022 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في مصر وفي الدول العربية. كما أن وقفة عرفة من المتوقع أن تكون يوم الجمعة الموافق للثامن يوليو من هذا العام. وبالنسبة لإجازة عيد الأضحى المبارك فستتكفل الحكومة المصرية بالإعلان عنها.

العيد الكبير في مصر

ينتظر جميع المسلمين حول العالم موعد عيد الاضحى المبارك أو العيد الكبير كما يُطلق عليه العرب المسلمين. وذلك لأن عيد الأضحى يعتبر ثاني عيد لدى المسلمين بعد عيد الفطر المبارك. ويحتفل المصريين بعيد الأضحى بذبح أضحية العيد في أجواء عيدية رائعة تجمع الناس والأقارب. كما أن للمصريين عادات وتقاليد توارثوها على أجدادهم في هاته المناسبة الدينية الرائعة.