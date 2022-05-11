نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتبع الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة عدة أساليب وطرق للإحصاء وذلك حتى تتأكد من عملية الحصر والإحصاء قامت بشكل سليم ودقيق، ويهدف عمل هيئة الإحصاء إلى عمل حصر لجميع موارد الدولة دون استثناء من أفراد أو منشآت ومساعدة القطاعات الأخرى من الدول والجهاز الحكومي.

وتقوم عملية الحصر وفقاً لاتباع بعد الطرق حيث يتم الإحصاء بواسطة تنفيذ مراحل متتالية مترتبة على بعضها سوف نقوم بتوضيح طرق الإحصاء في السعودية وشرح التسجيل في هيئة الإحصاء من أجل العمل في التعداد السكاني، حيث تحتاج الهيئة لتشغيل عدد كبير من شباب المملكة في التعداد السكاني.

طرق الإحصاء

فتكون المرحلة الأولى مرحلة جمع البيانات حيث يتم جمع كل المعلومات المتعلقة بمحل الحصر دون استثناء،وانتقال إلى مرحلة العمل الميداني أو المكتبة ويتم الاحصاء من خلال العاملين في الميدان حيث يتم جمع الاستمارات والأوراق والتأكد من صحتها والبحث في السجلات وتواصل المناطق المختلفة للحصر يكون دور العمل الميداني المساهمة في اكتشاف الأخطاء ومعالجتها في مرحلة مبكرة.

مرحلة تبويب البيانات

وهي تعد مربحة مكلمه لمرحلة العمل الميداني حيث تقوم بعمل تصميم برامج الإدخال وبرامج التبويب وقواعد التصحيح وأنظمة الحماية وتجربة جميع هذه الأنظمة، مما يساهم في تسجيل ومعالجة جميع البيانات الواردة من قبل العمل الميداني بشكل إلكتروني سريع.

مرحلة مراقبة جودة البيانات الإحصائية

يهدف عمل هذه المرحلة إلى عمل مراجعة على جميع مراحل الإحصائية السابقة، حيث تقوم بالتأكد من صحتها وجودتها وأنها قامت وفق أفضل معايير الجودة .

تحليل البيانات تأتي عملية التحليل في نهاية مراحل الإحصاء ويكون عن طريق تحليل عملي ويحتاج إلى المختصين والدارسين للإحصاء والرياضيات لأنه يقوم على نظريات إحصائية رياضية بحته، والتحليل الوصفي وهو وصف البيانات وعرضها بشكل منظم في صورة جدول لكي يسهل استخدامها وتوظيفها في الأعمال التي تعتمد إلى تحليل البيانات ثم في نهاية الأمر يتم نشر البيانات وتوزيعها لتقوم بدورها النهاري والهدف الأساسي المرجو من عملية المسح الإحصائي في خدمة القطاعات الأخرى والجهات السيادية في المملكة.

خطوات التسجيل في الهيئة العامة للإحصاء

وأعلنت الهيئة على توفر وظائف شاغرة بها، وعلى الشباب السعوديين الراغبين في الالتحاق بوظائف الهيئة العامة للإحصاء والمتمثلة في وظائف التعداد السكاني أن يقوموا بالتسجيل في هذه المواقف من خلال إتباع خطوات التسجيل الموضحة بالاسفل:

أولاً يتم الدخول على الرابط الرسمي للهيئة العامة للإحصاء

ثانياً يتم الضغط على مربع ازرق مكتوب به كلمة التسجيل.

يتم إدخال البيانات التالية اسم المستخدم وكلمة السر وبريد إليكتروني والضغط على لست روبوت ثم انشاء حساب جديد.

سيرسل لك النظام رسالة على البريد الالكتروني بها رابط قم بالدخول على هذا الرابط.

سوف ينتقل بك إلى صفحة بالهيئة.

وافق على المربعات التي أمامك.

ادخل كلمة المرور.

أكد كلمة المرور ثم اختار حفظ .

بعد ذلك تقوم باختيار كلمة إضافة طلب معلومات.

تقوم بإدراج جميع البيانات والتي تكون عبارة عن الاسم والجهة والمسمى الوظيفي ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وتفاصيل الطلب واضغط على إرسال.