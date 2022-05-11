تمويل شخصي بدون تحويل راتب حتى 300 ألف ريال وشروط ميسرة بنك ساب السعودية. حيث يوفر المصرف مجموعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. لتسهيل الائتمان لجميع الأفراد من كل الفئات مع إمكانية تحديد تاريخ سداد القسط الشهري، فوفقًا لرؤية المملكة 2030 تُسهل البنوك إمكانية تمويل الأفراد والمشاريع والشركات.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب

يقدم بنك ساب تمويل التورق وهو عبارة عن بيع متوافق مع الشريعة الإسلامية ومعتمد من هيئة المصرف الشرعية. يمتلك المصرف معادن تم شراؤها من السوق الدولي للمعادن. ومن ثم بيعها للعملاء بمعدل نسبة معلوم وثابت، وبعد شراؤها يوفر المصرف لك السيولة المالية بواسطة توكيل إدارة الخزينة لتوقيع وكالة لبيع المعادن بالنيابة عنك.

مزايا تمويل التورق بنك ساب

من مزايا تمويل تورق بنك ساب الآتي:

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد ومجاز من هيئة البنك الشرعية.

الحصول علية فوريًا بعد 3 ساعات فقط من اكتمال أوراقك.

مبلغ تمويلي يحصل حتى 300 ألف ريال.

تبدأ فترة التمويل بداية من 12 شهر حتى التمويل على 60 شهرًا – 5 سنوات.

تحديد موعد القسط شهريًا.

الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من تمويلك القائم بالفعل.

الإعفاء من المديونية في حالات العجز والوفاة.

التقديم من موقع المصرف أو زيارة فرع المصرف أو الاتصال بخدمة العملاء.

معايير الاستحقاق للحصول على التمويل

يقدم للعملاء السعوديين فقط وللعاملين بالقطاعات المعتمدة من قبل المصرف.

لا تقل مدة الخدمة في وظيفتك الحالية عن ستة أشهر كاملة.

لا يقل عمر العميل عن 21 عام ولا يزيد عن 58 عام للعاملين بالقطاع الحكومي و60 بالقطاع الخاص.

يختلف معدل النسبة السنوية والقسط من عميل لأخر بناءً على قيمة التمويل وهامش الربح.

حساب تمويل بنك ساب

مبلغ التمويل 300 ألف ريال: القسط الشهري 5885 ريال، مدة التقسيط 5 سنوات، معدل النسبة السنوي 7.23%، هامش الربح ثابت رسوم السداد المبكر أرباح ثلاثة اشهر التالية.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل شخصي بدون تحويل راتب حتى 300 ألف ريال وشروط ميسرة للسعوديين فقط بهامش ربح تنافسي واستعرضنا المزايا ومعايير الاستحقاق اللازمة للحصول عليه.