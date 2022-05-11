نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الأساسية الواجب توافرها للقبول في برنامج ريف في المقال التالي
زادت محركات جوجل في البحث عن هل صرف الدفعات ثابت ولا يتفاوت من شهر لشهر؟ برنامج ريف للدعم المالي بالمملكة العربية السعودية يوضح عن التنمية الريفية الزراعية، المستدامة يدعم المستفيدين مرة مرة واحدة فقط في السنة، حيث أن برنامج دعم يدعم مستفيدي الأسر السعودية المنتجة “القيمة المضافة” شهرياً، وهذا لجميع المواطنين السعوديين الذين يتوافر معهم الشروط التي يجب توافرها، حيث أن نقوم من خلال موقع ثقفني فيما يخص برنامج ريف، وقد تجد الإشارة إلى أن يجب على جميع المواطنين السعوديين المتقدمين أن ألا يتجاوز مجموع برامج الدعم المالي المباشر المستفاد.
ماذا تعرف عن ريف:
برنامج ريف هذا البرنامج حكومي، مخصص للمزارعين وأسرهم الريفية المنتجة، وأضاف إلى ذلك نتائج الأهلية للدعم المالي للأسر السعودية المستحقة بنسبة مئوية تصل إلى 10% من رأس المال المسجل داخل بيانات الطلب، ولذلك تم الإعلان على أن لا يتجاوز إجمالي الدعم المالي الريفي للمستفيدين قيمة رأس المال للمشروع، بحد أقصى 54.000 ريال سعودي في السنة الواحدة.
شروط القبول في برنامج ريف:
- يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.
- يجب على المتقدم أن لا يقل عن 21 عاماً.
- يجب على المتقدم أن يحمل بطاقة التنقل.
- يجب على المتقدم أن يكون ممتهني أحد المهن الزراعية المقدمة من خلال برنامج ريف ومباشرًا مهامها بنفسه.
- يجب على المتقدم تقديم يكون للمتقدم أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
- يجب على المتقدم أن ألا يشغل في أي وظيفة داخل القطاع الخاص أو العام .
- يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 6000 ريال سعودي.
- ألا يتجاوز إجمالي الدعم المباشر عن 54.000 ريال سعودي سنوياً.
- يجب تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة للبرنامج.
- يجب على المتقدم ام يكون لديه حساب بنكي نشط ومسجل داخل المنصة الإلكترونية.
- يجب على المتقدم إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة داخل المنصة الإلكترونية.
- يجب على المتقدم رفع الطلب علي المنصة الإلكترونية وهذا بعد استيفاء كافة الشروط الأساسية.
- يجب تقديم وثيقة العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.
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