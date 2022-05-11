نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022 كل المحافظات بالرقم القومي وشروط ومواعيد الإشتراك في قرعة وزارة الداخلية والجمعيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعرف على نتيجة قرعة الحج 2022 بعد انتهاء التقديم واغلاق باب الإشتراك، حيث قامت وزارة الداخلية بالبدء في اجراء قرعة الحج لهذا العام 2022-1433، وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو، من خلال مديريات الأمن بعدد من المحافظات، فبعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، يتطلع الراغبون في التقدم لموسم الحج هذا العام، للتعرف على نتيجة قرعة الحج وشروط ومواعيد الإشتراك المختلفة، سواء كانت القرعة التابعة لوزارة الداخلية أو قرعة الجمعيات الأهلية أو الحج السياحي، من أجل القيام بالتجهيزات اللازمة لقرعة الحج.

تستمر كافة المحافظات في اجراء قرعة الحج العلنية 2022 خلال الأيام المقبلة، ويهم المتقدمين التعرف على رابط الإستعلام عن قرعة الحج 2022، والتعرف على أسماء الفائزين الذين سيكونوا من زوار بيت الله الحرام هذا العام.

التقديم لحج القرعة 2022

التقدم لحج القرعة يكون من خلال مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكافة المحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية على الإنترنت، من خلال التواصل مع الخدمة الصوتية المخصصة لتلقي طلبات التسجيل بحج القرعة، مع العلم أن اجراء القرعة في مختلف المحافظات يكون من خلال الحصة المخصصة لكل محافظة، وذلك في ضوء العنوان المسجل ببطافة الرقم القومي للمتقدم، مع التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

شروط قرعة حج الجمعيات الأهلية

أن يكون سن المتقدم 65 سنة فأقل.

عدم أسبقية الحج من قبل

الحصول على لقاح معتمد لفيروس كورونا.

الإشتراك بإحدى الجمعيات الأهلية وقت التسجيل وسداد الإشتراك السنوي.

شروط قرعة الحج بوزارة الدخلية 2022

اختيار الجهة المراد التقديم للحج من خلالها سواء كانت قرعة أم سياحة أو تضامن.

على أن يكون التقديم لمرة واحدة فقط في الموسم الواحد من خلال أياً من الجهات السابقة.

تقدم الطلبات من خلال النماذج المعدة في مراكز وأقسام الشرطة.

عدم سبق الحج من قبل.

تقديم ما يبين عدم وجود أمراض كالأورام والفشل الكلوي والزهايمر وتليف الرئة لدى المتقدم، إلى جانب حصوله على الجرعات المعتمدة لفيروس كوورنا.

أن لا يقل سن المتقدم من الرجال عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام

رابط الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج

الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج من خلال الرابط الذي خصصته وزارة الداخلية للإستعلام، حيث يهم جميع المتقدمين لقرعة الحج هذا العام التعرف على أسماء الفائزين بقرعة الحج 2022، ونوضح في السطور المقبلة رابط وخطوات الإستعلام.

أتاح موقع وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي السياحة والتضامن الإجتماعي، رابط الإستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج هذا العام، من خلال الرابط الرسمي للمقبولين في الحج، وذلك بإتباع الخطوات التالية

خطوات الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج