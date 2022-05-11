رزنامة ومواعيد الامتحانات الرسمية 2022 دورة جوان وفق وزارة التربية الوطنية الجزائرية

رزنامة ومواعيد الامتحانات الرسمية 2022 وفق ما اتم إعلانه من قبل وزارة التربية الوطنية في جمهورية الجزائر عبر حسابها الرسمي الإلكتروني وذلك لكل من لشهادة البكالوريا للعام الدراسي 2022 وكذلك شهادة التعليم المتوسط للعام 2022 وأيضًا شهادة التعليم الإبتدائي 2022، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات بكالوريا دورة جوان 2022 يوم الأحد الموافق 12 جوان 2022 وتنتهي يوم الخميس 16 جوان 2022 أي مدة خمس أيام متتالية كالعام الماضي.

التربية الوطنية مواعيد الامتحانات الرسمية 2022 للمراحل التعليمية بالجزائر

في نفس السياق السابق ذكره فإن جدول مواعيد امتحانات دورة جوان 2022 لكافة المراحل التعليمية وفق وزارة التربية الوطنية كالتالي:

أولًا شهادة التعليم المتوسط ستبدأ يوم الإثنين 6 جوان 2022 وتنتهي يوم الأربعاء 8 جوان 2022، أي لمدة ثلاث أيام متتالية.

ستبدأ يوم الإثنين 6 جوان 2022 وتنتهي يوم الأربعاء 8 جوان 2022، أي لمدة ثلاث أيام متتالية. أيضًا امتحانات بكالوريا دورة جوان 2022 يوم الأحد الموافق 12 جوان 2022 وتنتهي يوم الخميس 16 جوان 2022 أي مدة خمس أيام متتالية.

يوم الأحد الموافق 12 جوان 2022 وتنتهي 16 جوان 2022 أي مدة خمس أيام متتالية. في النهاية بشأن مرحلة التعليم الإبتدائي فقد تم إلغاء دورة 2022 على أن يتم احتساب المعدل للتقييم المستمر كالتالي: معدل الفصل الأول + معدل الفصل الثاني + معدل الفصل الثالث، ويتم تعويض هذا الامتحان بداية السنة الدراسية الجديدة 2022-2023

احتساب نهاية مرحلة التعليم الابتدائي للعام 2022 education.gov.dz

كما سبق وذكرنا أنه سيتم احتساب المعدل للتقييم المستمر كالتالي: (معدل الفصل الأول + معدل الفصل الثاني + معدل الفصل الثالث) وذلك للانتقال من إلى السنة الأولى متوسط لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي على أن يتم تعويض هذا الامتحان بداية السنة الدراسية الجديدة 2022-2023 بامتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، ويتم ذلك بعد رفع التنظيم الاستئنائي للتمدرس ساري المفعول بالوقت الحالي بسبب جائحة كوفيد-19، ومن ثم العودة للتنظيم العادي للتمدرس.

برنامج سير الامتحانات الرسمية 2022

في الختام فوفق سير عملية الاختبارات بشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للعام 2022 التي وضعت من قبل وزارة التربية الوطنية بالجمهورية الجزائرية فستبدأ الامتحانات الساعة الثامنة صباحًا، بالاضافة إلى نصف ساعة اضافية لفترة اجتياز كل امتحان بعد الموعد الأساسي للامتحانات.