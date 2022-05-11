العالم اليوم - بايدن يرد على سناتور شكك بأهليته على تحمل أعباء الرئاسة

انتم الان تتابعون خبر بايدن يرد على سناتور شكك بأهليته على تحمل أعباء الرئاسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 03:21 صباحاً - ردّ الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، على سناتور جمهوري شكّك بأهليّته على تحمّل مسؤولياته الرئاسية، في اتّهام غالباً ما يوجّهه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب إلى بايدن، لكنّه صدر هذه المرّة علانية عن عضو في الكونغرس.

وقال الرئيس الأميركي ردّاً على سؤال عن تصريح السناتور ريك سكوت: "أعتقد أنّ هذا الرجل لديه مشكلة".

وكان السناتور عن ولاية فلوريدا (جنوب شرق) أقدم الثلاثاء على خطوة نادرة بإصداره بياناً هاجم فيه بشدّة الرئيس الديمقراطي، قائلاً إنّ "جو بايدن ليس بخير. إنّه ليس أهلاً لأداء واجباته. إنّه غير متناسق وعاجز ومشوّش. نصف الوقت لا يعرف أين هو".

وغالباً ما تصدر عن أنصار ترامب، وأحياناً عن الرئيس السابق نفسه، تلميحات وادّعاءات تشكّك بصحّة الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 79 عاماً.

لكنّ هذه الاتّهامات نادراً ما يكرّرها علانية مسؤولون في الحزب الجمهوري وإن فعلوا فحتماً ليس بالأسلوب الذي استخدمه السناتور سكوت.

وكان السناتور سكوت طرح لتوّه برنامجاً اقتصادياً للبلاد رأى فيه البيت الأبيض هدفاً سهلاً للتصويب عليه، لا سيّما وأنّ الإدارة الديمقراطية غالباً ما تأخذ على الجمهوريين سعيهم إلى زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى والحدّ من التقديمات الاجتماعية.

والاثنين شنّ بايدن هجوماً على البرنامج الذي طرحه السناتور الجمهوري، واصفاً إياه ببرنامج "ماغا متشدّد"، في إشارة إلى شعار سلفه "فلنجعل أميركا عظمية مجدّداً" (ماغا).

وقال الرئيس الديمقراطي الذي يخوض حملة انتخابية لدعم مرشّحي حزبه الديمقراطي في انتخابات منتصف الولاية التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل: "لم أكن أتوقّع من جمهوريي (ماغا المتشدّدين)، الذين يبدو أنّهم يسيطرون على الحزب الجمهوري اليوم، أن يتمكّنوا من السيطرة" على هذا الحزب.

وأضاف: "لم أتوقّع هذا الأمر أبداً".