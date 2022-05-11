النواب الأمريكى يصوت على قرار جديد بشأن أوكرانيا

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فمن المتوقع أن يتم تمرير التشريع فى مجلس النواب والتوجه إلى مجلس الشيوخ فى غضون الأيام المقبلة، حيث تزيد الولايات المتحدة من دعمها لـ أوكرانيا دون إرسال قوات للمساعدة فى صد القوات الروسية التى بدأت عملية عسكرية فى البلاد فى 24 فبراير الماضى.
وطلب الرئيس الأمريكى جو بايدن من الكونجرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية كمساعدات لـ أوكرانيا أواخر الشهر الماضى، لكن المشرعين قرروا إضافة المزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية.
وقالت بيلوسى فى رسالة إلى أعضاء مجلس النواب: "الوقت جوهرى - ولا يمكننا الانتظار"، مضيفةً: "هذه الحزمة، تعتمد على الدعم القوى الذى حصل عليه الكونجرس بالفعل، وستكون محورية فى مساعدة أوكرانيا ليس فقط فى الدفاع عن أمتها ولكن عن الديمقراطية من أجل العالم".
وبعد إرسال الرسالة، التقت بيلوسى بالرئيس جو بايدن فى البيت الأبيض لمناقشة زيارتها الأخيرة إلى أوكرانيا. وكان الرئيس قد طالب الكونجرس بإحالة مشروع القانون إليه بسرعة.
وأكد العديد من المشرعين الديموقراطيون وكذلك الجمهوريون المعارضون أنهم يدعمون مساعدة أوكرانيا.
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