دبلوماسية أمريكية: هذا ما تتفوق فيه روسيا على الغرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، جاء ذلك خلال جلسة استماع فى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ للنظر فى ترشيح بريدجيت برينك.
وخلال الجلسة سأل السيناتور روب بورتمان المرشحة الأمريكية، عما يجب على الولايات المتحدة أن تفعله لمواجهة محاولات روسيا تبرير عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، لأن "موسكو متفوقة على الغرب فى مجال المعلومات.
وردت عن السؤال قائلة: "أنت محق تمامًا وأنا أؤيد رأيك، إذ إن روسيا متفوقة علينا، ولا بد من بذل جهد أكبر فى هذا الصدد".
وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية أن المعلومات المضللة منتشرة فى أوروبا وأماكن أخرى حول العالم".
ودعت برينك المرشحة لهذا المنصب من قِبَل الرئيس الأمريكى جو بايدن، الدول الغربية لأن يكونوا أكثر إبداعًا وابتكارا فى مجال الإعلام، معتبرة أن ذلك لا تستطيع البيروقراطيات فعله فى بعض الأحيان.
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