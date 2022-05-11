معرفة رقم الجلوس الصف الثالث الثانوي والصف التاسع اليمن 2022 بالاسم

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عمر شويل - جدة معرفة رقم الجلوس الصف الثالث الثانوي اليمن 2022 بالاسم حيث قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بصنعاء بالقيام بمعرفة رقم الجلوس الخاص بطلاب الصف الثالث الثانوي عن طريق كتابة الاسم حيث تلاحظ لنا كثرة البحث علي جوجل خلال هذه الفترة من قبل الطلاب وأولياء الأمور في موقع وزارة التربية والتعليم للحصول علي رقم الجلوس بالاسم في دولة اليمن ومن هذا المقال نعرف كل ما يخص معرفة رقم الجلوس بالاسم للصف الثالث الثانوي بدولة اليمن صنعاء.

معرفة رقم الجلوس الصف الثالث الثانوي اليمن 2022 بالاسم

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور بدولة اليمن صنعاء الاستعلام ومعرفة رقم الجلوس الخاص بالطالب من خلال كتابة اسم الطالب بحيث تكون علي النحو التالي:



يتم الدخول علي الموقع الخاص بالإدارة العامة للاختبارات التابعة لوزارة التربية والتعليم بدولة اليمن من خلال هذا الرابط yemenexam.com. القيام باختيار رقم الجلوس المتوفر في الصفحة الرئيسية. علينا بالنقر علي البحث عن رقم الجلوس حتي يظهر رقم الجلوس الخاص بالطالب التي تم كتابة اسمه.

الاستعلام عن رقم الجلوس بالاسم اليمن ٢٠٢٢

قامت الإدارة العامة للاختبارات بوضع رابط إلكتروني يتم من خلالها الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب بدولة اليمن صنعاء عن طريقة كتابة اسم الطالب كما يمكن معرفة نتائج الاختبارات الخاصة بالثانوية اليمنية من خلال هذا الرابط (رابط أرقام الجلوس).

رقم جلوس الطلاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليمنية بعض الملاحظات بخصوص معرفة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة باليمن لعام ٢٠٢٢ م حيث أعلنت ملاحظاتها كتالي : لا يجوز ولا يحق للطالب الدخول إلي الاختبارات ما لم يحمل بطاقة رقم الجلوس الأصل كما يلزم علي الطالب أن يتأكد من سلامة بيانات و صحيتها وفي حالة وجود أي خطأ يجب علي الطالب التواصل مع الإدارة العامة للاختبارات حتي يتم التصحيح ويتم البحث عن أرقام الجلوس للطلاب بكتابة الاسم ثلاثي أو رباعي حتي يساعد علي الحصول علي رقم الجلوس بسرعة.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح معرفة رقم الجلوس الصف الثالث الثانوي اليمن 2022 بالاسم.