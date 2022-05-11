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فرد الشعر المجعد يعتبر من أكبر الأحلام التي تريد تحقيقها معظم الفتيات، للحصول على شعر مذهل وانسيابي، مما يجعلهم يذهبون إلى مراكز التجميل لاستخدام المستحضرات الكيميائية لفرد الشعر، ولكن هذه الطرق تسبب ضرر هائل للشعر، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم وصفات طبيعية لفرد الشعر. وصفة الزيت الدافئ لفرد الشعر المكونات كوب صغير من زيت السمسم. طريقة الاستخدام ضعي زيت السمسم في وعاء حراري، ثم ضعيه داخل الميكروويف لمدة نصف دقيقة، حتى يصبح دافئ. وزعي زيت السمسم الدافئ على شعرك ودلكيه لمدة ربع ساعة، ثم ضعي عليه منشفة ساخنة، ثم اتركيها على شعرك لمدة أربعون دقيقة. اغسلي شعرك بالماء والبلسم، ثم كرري وصفة الزيت الدافئ مرة كل ٤٨ ساعة. وصفة حليب جوز الهند وعصير الليمون المكونات كأس كبير حليب جوز الهند.

ربع كوب كبير عصير ليمون فريش. طريقة الاستخدام امزجي عصير الليمون مع مقدار حليب جوز الهند جيدا، ثم اسكبيهم في برطمان زجاجي. ضعي خليط الليمون داخل الثلاجة لمدة يوم كامل، حتى يصبح خليط قوامه كثيف. وزعي الخليط على شعرك ودلكيه جيدا لمدة ثلث ساعة، ثم ضعي على شعرك منشفة فاترة لمدة نصف ساعة. اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر، ثم كرري وصفة حليب جوز الهند و عصير الليمون مرة كل ٤٨ ساعة. وصفة البيض وزيت الزيتون المكونات حبتان من البيض.

٨ ملاعق صغيرة زيت زيتون. طريقة الاستخدام قومي بخفق زيت الزيتون مع مقدار البيض جيدا، بواسطة المضرب اليدوي. وزعي خليط زيت الزيتون على شعرك ودلكيه جيدا لمدة عشر دقائق، ثم اتركيه بعد تغطيته بكيس نايلون لمدة خمسة وأربعون دقيقة. اغسلي شعرك بالبلسم والماء، ثم كرري وصفة البيض وزيت الزيتون مرة كل ثلاث أيام. وصفة الألوفيرا (جل الصبار) المكونات مائة جرام من الألوفيرا.

١٠٠ جرام من زيت الزيتون الفاتر.

ملعقة كبيرة زيت إكليل الجبل. طريقة الاستخدام امزجي الألوفيرا مع مقدار زيت إكليل الجبل، وزيت الزيتون الفاتر جيدا، ثم وزعيهم على شعرك ودلكيه. ضعي كيس نايلون على شعرك، ثم اتركيه لمدة ١٢٠ دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو والماء، وكرري وصفة الألوفيرا مرة كل ٤٨ ساعة. عمر شويل - جدة وصفات طبيعية جبارة لفرد الشعر المجعد والخشن - ثقفني

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