نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم يبدأ تعداد السعودية لعام 2022 اعرف التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدء اليوم 10 مايو 2022 مرحلة العد الفعلي الخاص بإحصاء تعداد السعودية 2022، ويستمر حتى 15 يونيو 2022، وهو التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022، ويتم من خلاله جمع وتحليل البيانات الخاصة بسكان ومساكن المملكة العربية السعودية بهدف إتاحتها لصناع القرار بالمملكة العربية السعودية، سواءً في الجهات الحكومية، أو القطاع الخاص، أو افراد المجتمع، ويعد هذا التعداد ركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030، نظراً لما يقدمة من بيانات ضرورية لتحسين آليات صنع القرار في المملكة.

المستهدفون من تعداد السعودية

يستهدف التعداد جميع الأسر والأفراد من المواطنين داخل وخارج البلاد بصفة مؤقتة تصل إلى سنة مهما كان السبب، ويتم عدهم ضمن أفراد أسرهم الموجودة داخل المملكة، والمقيمين بشكل دائم في المملكة بغض النظر عن الأوراق الرسمية لهم، ولا يشمل التعداد زوار المملكة من المعتمرين، والحجاج، والسياح.

طرق المشاركة في تعداد السعودية

أما عن طرق المشاركة في التعداد فتوجد ثلاث طرق للمشاركة؛ إما عن طريق العد الذاتى، وهو عبارة عن تسجيل الشخص لبياناتة وبيانات أسرته بنفسه على موقع البوابة الإلكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022، ويتم هذا بعدة لغات لغير الناطقين بالعربية دون الحاجة إلى الباحث الميداني، وإما عن طريق محطات العد الذاتى، حيث يتوجه الشخص إلى محطات العد الذاتى الموضح أماكنها من قبل الجهات المعنية، ثم يتم تعبئة إستمارة التعداد بمساعدة موظف التعداد، أو عن طريق العد الميدانى بواسطة موظف الهيئة العامة للإحصاء المسؤل عن جمع بيانات الأسر والأفراد خلال الزيارات الميدانية، ويتم التعرف عليه عن طريق إرتدائه زى التعداد، وهو عبارة عن صديري وقبعة، مع بطاقة التعريف وجهاز لوحي تابع للهيئة العامة للإحصاء، ويتم طلب الإطلاع على البطاقة التعريفية الخاصة به، ثم التأكد من إستلام رسالة نصية تفيد بالمشاركة في التعداد.

إستمارة التعداد

وأما عن إستمارة التعداد فهى إستمارة تحتوى على ما يقارب 50 سؤالاً يستغرق استكمالها حوالي 30 دقيقة للأسرة وخمس دقائق للفرد الواحد، ويتم إستيفائها لمن تجاوز أعمارهم 15 عام من أفراد الأسرة، وتشتمل أسئلة عن العمر، والجنس، والجنسية، وعنوان الإقامة، والحالة الإجتماعية، والمستوى التعليمي، والمؤهلات العلمية، والتخصصات الأكاديمية، والوضع الوظيفي، والمهنة، والنشاط الإقتصادي، والدخل الشهري، ونوع السكن، وطبيعة الإقامة، ومصدر الكهرباء والماء، وحالة الملكية، والمشاكل الصحية، والأمراض المزمنة وغيرها من المعلومات الديموجرافية، والصحية، والإقتصادية، والتعليمية، والسكنية.