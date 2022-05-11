كيف الغي الخدمات التي تسحب رصيد موبايلي حيث أن بعض عملاء شركات الاتصالات بوجه عام قد يشتركون في بعض الخِدْمَات المتنوعة والتي قد يتم على إثرها استهلاك وسحب جزء كبير من الرصيد يوميا دون علم المستخدم ، وبناء على ذلك ؛ سوف نستعرض معكم الآن عبر موقع ثقفني طريقة إلغاء جميع الخدمات التي تسحب الرصيد على خطوط شركة موبايلي السعودية لخدمات الاتصالات والإنترنت.

كيف الغي الخدمات التي تسحب رصيد موبايلي ؟

يمكن لجميع عملاء شركة الاتصالات السعودية موبايلي mobily إلغاء اشتراكهم في أي خدمة لا يحتاجون إليها وتسحب جزء كبير من الرصيد عبر الطريقة التالية:

إلغاء خدمة الإعلانات المجانية من خلال إرسال رسالة قصيرة تحتوي على كلمة (قف) أو (Stop) على رقم ٦٠٤٤٤٥

إلغاء خدمة ملخص المكالمة والتي توضح قيمة تكلفة المكالمة بعد الانتهاء منها عبر أي من الطرق التالية: إرسال رسالة قصيرة تحتوي على ٥٥٢ على رقم ١١٠٠ إدخال كود *٢٥٥٥# عبر مكون الأرقام على الجوال ثم النقر على زر اتصال

إلغاء خدمة الرنات من خلال إرسال sms تحتوي على كلمة (رنات) إلى رقم ١٤٠٤

أسهل طريقة إلغاء الخدمات التي تسحب الرصيد

توفر شركة موبايلي إمكانية إلغاء بعض خِدْمَات عبر الأكواد المختصرة مثل الغاء تحويل المكالمات موبايلي أو إلغاء خدمة الرنات أو ملخص المكالمة أو غيره بأكواد خاصة، كما يمكن للعملاء إلغاء الاشتراك في جميع الخِدْمَات التي تسحب الرصيد بوجٍه عام من خلال اتباع الطريقة التي التالية:

إرسال رسالة فارغة إلى رقم ٨٠٠٤٤٤ أو إلى رقم ٨٠٠٨٢٨

في حالة كان الهاتف الجوال لا يدعم إرسال الرسائل الفارغة، فهنا يمكن كتابة مسافة داخل الرسالة من أجل تنشيط زر الإرسال.

بعد إرسال الرسالة عبر خط الجوال إلى أي من الأرقام السابقة بنجاح ، سوف يتم الرد على المستخدم برسالة أيضا من نفس الرَّقْم ؛ تفيد بإلغاء الاشتراك في الخدمات التي قد اشترك بها بالفعل والتي تسحب الرصيد.

كما يمكن للمستخدم أيضا معرفة جميع الخِدْمَات التي تسحب الرصيد والمشترك بها أولا عبر الاتصال على خدمة العملاء الخاصة بشركة موبايلي من خلال الاتصال على رقم ١١٠٠ أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى هذا الرَّقْم أيضا للوقوف على جميع الخدمات المشترك بها المستخدم بشكل دقيق.