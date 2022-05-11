رسميا.. أول رئيسة لـ المجر تتولى مهام منصبها

جدة - نرمين السيد - وكانت الجمعية الاوطنية فى المجر، انتخبت فى مارس الماضى، وزيرة شؤون الأسرة والشباب والعلاقات الدولية آنذاك، كاتالين نوفاك، رئيسًا جديدًا لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب فى تاريخ البلاد.

وكتبت نوفاك عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "هذا الصباح تلقيت مفاتيح قصر ساندور من يانوش أدير. يمكن لكل مجرى الاعتماد علىّ، وأنا أعتمد على كل مواطن شكرا لخدمتكم، سيدي الرئيس".

وتجرى عملية انتخاب الرئيس فى المجر من قبل الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات، حيث شغل يانوش أدير هذا المنصب مرتين منذ عام 2012.