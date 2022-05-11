البيت الأبيض: الأزمة الأوكرانية سيكون حلها دبلوماسيًا

جدة - نرمين السيد - وقالت "ساكى" : خلال إفادة صحفية حول جدوى محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الثلاثاء : "نعتقد بالتأكيد أن هذا سيتم حله من خلال عملية دبلوماسية".

وأضافت: "لا نرى إشارة من الروس على أنهم منفتحون على هذه المناقشات أو متحمسون للمشاركة فيها".