ألمانيا: سنقدم الدعم الكامل لأوكرانيا فى التحقيق بجرائم الحرب الروسية

وقالت بربوك على حسابها على تويتر وفقما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية "سنجمع الأدلة كمجتمع دولى. لقد أكدت للمدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا دعم ألمانيا الكامل فى حل جرائم الحرب: سياسيًا وماليًا ومن ناحية الأفراد"، مشيرة إلى أن بوتشا أصبح رمزًا للجرائم التى لا يمكن تصورها والتعذيب والاغتصاب والقتل.
وحذرت بربوك من أن "لا يمكننا إزالة آلام الناجين، لكن يمكننا أن نفعل كل ما فى وسعنا لضمان العدالة: لا ينبغى لأحد أن يعتقد أنه يمكن أن يرتكبوا (الروس) جرائم دون عواقب".
وزارت بربوك مدينة بوشا اليوم وستجرى محادثات سياسية فى كييف أثناء زيارتها مع القيادة الأوكرانية.
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