نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن إيداع الدفعة 54 عن شهر مايو وخطوات تعديل الدخل في الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المستفيدين من عن موعد إيداع الدفعة الأخيرة من دعم حساب المواطن عن شهر مايو في حساباتهم، وعم المواطن هو دعم تقدمه الحكومة بالمملكة لآرباب الآسر والأرامل والشباب المستقلين بالمملكة.

موعد نزول حساب المواطن تويتر

تم الإعلان اليوم 10 مايو في حساب المواطن تويتر عن إيداع الدفعة 54 في حسابات المستفيدين من دعم حساب المواطن، وعادة ما يتم إيداع الدفعات يوم 10 من الشهر.

كما أعلن الحساب أن إجمالي الدفعات التي تم صرفها لدعم حساب المواطن بلغ 1.8 مليار سعودي، وأن الدعم وصل إلى 10.2 مليون مستفيد.

كما أعلن الحساب الرسمي على تويتر أن الدفعات قد وصلت إلى 76% من المستحقين، وأن إجمالي تعويضات الدفعات عن الشهور السابقة بلغ 17 مليون ريال سعودي.

ضوابط صرف دعم حساب المواطن

وكان الحساب قد أعلن مؤخرًا عن تحديد الحد الاعلى للصرف، كما أنه كان قد أعلن عن عدم إضافة مستحقين جدد للدعم بعد دفعة شهر مارس 2020 م.

ومن الضوابط التي حددها حساب المواطن مؤخرًا للمستحقين، وجوب تقديم ما يثبت أن الشاب المستقل الذي تجاوز عمره 18 عام، يقيم بمنزل بمفرده.

أيضًا من الضوابط التي أعلن عنها حساب المواطن لاستحقاق الدعم أن لا يتجاوز دخل الأسرة 20159 ريال سعودي.

خطوات تعديل الدخل في حساب المواطن

أيضًا كان حساب المواطن الرسمي بتويتر قد أوضح طريقة الإفصاح عن الدخل، وذلك عند حدوث أي تغيرات في حالة مستحقي الدخل يؤثر على أهليتهم لاستحقاق الدعم، مثل التغير في دخلك أو دخل أحد التابعين لك في الحساب، وتشمل خطوات الإفصاح عن الدخل:

الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي.

قم باختيار ” تفاصيل الطلب”.

اختر ” الإفصاح عن الدخل” ثم قم بإدخال قيمة دخلك الجديد أو دخل أحد التابعين لك في حساب المواطن.

بعد ذلك قم بالضغط على زر حفظ.

وقد ناشد حساب المواطن ضرورة أن يقدم المستفيد طلب الإفصاح عن الدخل في خلال 15 يوم من التغير في الحالة وذلك وفقًا للضوابط التي حددها حساب المواطن، حتى لا يعرض نفسه لأي مسائلة.