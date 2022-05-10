نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الإستعلام عن التأمين الطبي من مجلس الضمان الصحي السعودي 1443 في المقال التالي
يقوم مجلس الضمان الصحي السعودي بتقديم الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين ،وهذه الخدمات تعمل علي توفر لهم الكثير من الوقت ،والمجهود ،وذلك في الأمور التي تتعلق بالإستعلامات عن الطلبات المقدمة وغيرها من الطلبات ،ومنها الإستعلام عن التأمين الطبي الصحي الخاص يمجلس الضمان الصحي السعودي ،ويتم ذلك من خلال رقم الهوية الوطنية ،أو عن طريق رقم الحدود ،أو التوجه إلي خدمة العملاء ،أو تقديم الإستفسارات عبر القنوات الرسمية الإلكترونية.
الخطوات المتبعة للإستعلام عن التأمين الطبي
لكي يتم الإستعلام عن التأمين الطبي الخاص بمجلس الضمان السعودي ،يجب أتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:
- أولا: تسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمجلس الضمان الصحي التعاوني.
- وبعد ذلك إختيار الخدمات الإلكترونية، وهي موجودة بالأسفل.
- ثم يتم تحديد الخدمات الإلكترونية المؤمن عليها.
- ثم بعد ذلك الضغط علي أيقونة إستعلام عن تأمين صحي.
- ثم يتم الضغط علي أيقونة الدخول إلي الخدمة.
- يتم كتابة رقم الهوية الوطنية.
- يجب إدخال كود التحقيق ،الذي يظهر في الشاشة.
- وأخيرا :الضغط علي رز موافق.
كيفية الإستعلام عن التأمين الصحي السعودي برقم الحدود
يمكن الإستعلام عن التأمين الطبي بمجلس الضمان الصحي ،عن طريق رقم الحدود ،ويتم ذلك بإتباع الخطوات الأتية :
- أولا :الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للضمان الصحي التعاوني.
- ثم بعد ذلك إختيار الخدمات الإلكترونية الموجودة فوق .
- ثم الضغط علي الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين.
- وبعد ذلك إختيار أيقونة الإستعلام عن معلومات التأمين.
- ثم إدخال رقم الحدود.
- سوف يظهر كود مرئى ،يجب إدخاله بطريقة صحيحة.
- وأخيرا: الضغط علي زر موافق.
طريقة الإستعلام عن تأمين طبي للزائر
يمكن للزائرين الإستعلام عن التأمين الطبي لهم ،وذلك بإتباع عدة خطوات وهي:
- أولا: الدخول علي موقع الضمان الصحي التعاوني الإلكتروني الرسمي.
- الضغط علي أيقونة إستعلام التأمين.
- ثم بعد ذلك الضغط علي الدخول إلي الخدمة.
- سوف يتم الذهاب تلقائى إلي خدمة الإستعلام عن تأمين صحي زائر.
- ثم كتابة رقم جوز سفر الزائر بطريقة صحيحة.
- وبعد ذلك إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة.
- وأخيرا :يتم الضغط علي رز موافق .
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