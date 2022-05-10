رسميًا.. 39 مرشحًا يخوضون الانتخابات الرئاسية في الصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:22 مساءً - أعلنت اللجنة النيابية الصومالية المكلفة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 39 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأحد المقبل في الصومال.

وسيتم تعيين رئيس الدولة الجديد من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المجتمعين في مطار العاصمة مقديشو الخاضع لإجراءات أمنية مشددة في هذا البلد الذي يواجه تمردًا لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ أكثر من 15 عامًا.

الرئيس المنتهية ولايته الرئيس محمد عبد الله محمد فرماجو، مرشح لإعادة انتخابه، وهو ما لم ينجح أي من أسلافه في تحقيقه.

ويجب أن يجمع المرشح لانتخابه ما لا يقل عن ثلثي أصوات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، أي 184 صوتًا.

وانتهت ولاية فرماجو، في فبرير 2021، من دون أن تتمكن السلطات المعنية من انتخاب خلف له.

ومنذ انتهت ولاية فرماجو تتقدّم البلاد بخطوات بطيئة جداً نحو إنجاز هذا الاستحقاق، وقد تأخّرت هذه العملية خصوصاً بسبب خلافات في أعلى هرم السلطة التنفيذية ونزاعات بين الحكومة المركزية وحكومات بعض الولايات الاتحادية.

وأصدرت لجنة تنظيم الانتخابات الرئاسية وثيقة تتضمن 9 آليات حول الترتيبات الأمنية للانتخابات الرئاسية .

وتسمح الآلية للرئيس الحالي فرماجو أن يرافقه جندي واحد، ومسؤول مراسيم وكاتب.

كما تسمح للرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود (من بين المرشحين)، بمسؤول مراسم وكاتب، أما المرشحون الآخرون فيسمح لهم فقط بمرافق كاتب.

وأكدت الآلية أن قوات حفظ السلام الأفريقية "أتميس" تتولى حصر مسؤولية حماية مقر الانتخابات التي ستجرى في قاعدة أفسيوني للقوات الجوية، الواقعة داخل معسكر حلني الدبلوماسي بمطار مقديشو الدولي.