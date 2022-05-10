أوكرانيا تعلن توقف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان نشر على موقعها: "نعلن أنه اعتبارا من الساعة 7:00 صباحا فى 11 مايو 2022 أن شركة نقل الغاز الأوكرانية لن تتلقى الغاز عبر محطة "سوخرانوفكا".

وأعلنت الشركة حالة القوة القاهرة، ما يجعل من المستحيل نقل المزيد من الغاز عبر محطة "سوخرانوفكا" ومحطة الضغط الحدودية "نوفوبسكوف" التى استولت عليها القوات الروسية.

ويمر ثلث كمية الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر نوفوبسكوف، حيث أكدت "غازبروم" الروسية أن الشركة تواصل تزويد أوكرانيا بالغاز لنقله وفقا للعقد، ويتم سداد خدمات النقل بالكامل.