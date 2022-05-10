نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو تحدد سعر البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 فى كافة محطات البنزين والطاقة بنزين 91 وبنزين 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارامكو تحدد سعر البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 نعرضه أمام حضراتكم الان حيث موعدنا الان مع إعلان شركة أرامكو آخر نتائج تحديثات أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية والتي سيتم العمل على تطبيق نتائجنا اعتباراً من أولى ساعات صباح يوم الأربعاء الموافق 12 مايو لعام 2022، لذا نوافيكم الان نستعرض مع حضراتكم جميع التفاصيل المتعلقة حول أسعار البنزين

سعر البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022

سعر البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 ننقله ونتابع الان مع اهتمامات الجميع حول التعرف على سعر البنزين الجديد الخاص بشهر مايو بعد ان تم الاعلان فى شهر أبريل عن تطبيق تعريفة البنزين الخاصة بشهر ابريل فى اليوم العاشر من أبريل الماضي، على ان يجري الاستعداد تجاه إعلان الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين لشهر مايو اليوم، حيث كما جرت العادة الشهرية على ان يكون يوم 10 مايو لعام 2022 هو الموعد الرسمي لتغيير تعريفة البنزين داخل المملكة العربية السعودية التي تم الإعلان عن تثبيته لمدة شهر بقرار من الملك سليمان على تثبيت أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية وتحمل الحكومة السعودية نفقات الزيادة، لذا نتابع الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال اخر تسعيرات البنزين فى المملكة العربية السعودية

اجدد اسعار البنزين فى السعودية

ننقل ونتابع أمام حضراتكم الاسعار الاخيرة الخاصة بأسعار البنزين الخاصة بشهر ابريل لعام 2022، حيث حتي اللحظة الحالية لم يتم الإعلان والكشف عن اجدد أسعار منتجات البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية الخاصة بأسعار شهر مايو، حيث قد جاءت أسعار البنزين المعدلة لشهر أبريل على النحو التالي:-

تم تحديد سعر بنزين 91:- 2.18 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر بنزين 95:- 2.33 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر غاز البترول المسال:- 0.75 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الديزل:- 0.63 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الكيروسين:- 0.70 ريال سعودي لكل لتر

علماً على ان الاسعار الاخيرة التي تم سبق لنا ذكرها بالاعلى هي اسعار شهر ابريل على ان نوافيكم بكل ماهو جديد حول أسعار شهر مايو الخاصة باسعار البنزين

سعر البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022

هذا ولازالنا نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز اجدد اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو، حيث من المقرر على ان يتم تطبيق الاسعار الجديدة للاسعار البنزين بعد لحظات قليلة من الان على مستوي جميع محطات الوقود والطاقة لمدة شهر من الان على ان يعاد تحديثها من جديد فى شهر يونيو