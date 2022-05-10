نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 وفقاً للاخر تحديثات شركة ارامكو على سعر بنزين 91 وبنزين 95 في المقال التالي
كم اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022. في بداية كل شهر ميلادي جديد يبحث الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022، حيث أنه من أكثر المواضيع التي تشغل بالهم في المملكة، وهم يريدون معرفة الأسعار الجديدة التي تقوم شركة أرامكو بالإعلان عنها فى بداية كل شهر ميلادي جديد، ومن جانبه تقوم أرامكو بالإعلان عن التحديث الجديد المرتبط بكل شهر ميلادي إذ تقوم بالتسعيرة الجديدة وفقاً لعدة عوامل ومن أهمها الأحوال الاقتصادية وسعر برميل البنزين في السوق العالمي، وفي السطور القادمة نستعرض أسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022.
كم اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022
يترقب المواطنون تحديد قائمة أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022، حيث لم يتم الإعلان عنها حتى وقتنا الحالي، ومازال المواطنون يتعاملون بأسعار بنزين شهر أبريل وهم فى انتظار الإعلان عن التسعيرة الجديدة للبنزين ومشتقاته فى شهر مايو لعام 2022 فى الساعات القليلة القادمة، وتعد المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي تمتلك النفط والبترول فى العالم، حيث تقوم شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن السعر الجديد فى اليوم العاشر فى الشهر الميلادي على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من يوم الحادي عشر من الشهر ذاته فى جميع محطات الوقود التابعة للمملكة العربية السعودية.
أسعار البنزين في السعودية شهر مايو لعام 2022
تقوم شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في كافة أنحاء المملكة لمدة شهر حيث يبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة من يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر مايو 2022 وينتهي العاشر من شهر يونيو 2022، وذلك بعد المراجعة الشهرية من قبل لجنة أرامكو المكلفة من قبل الحكومة السعودية، وتبعًا لما أعلنته شركة أرامكو فجاءت أسعار البنزين ومشتقاته لشهر ابريل 2022 على النحو التالي وهي الأسعار التي يعمل بها في المملكة حتى تاريخ كتابة المقال:
- بنزين 91 بلغ سعر اللتر منه نحو 18 ريال سعودي.
- بنزين 95 بلغ سعر اللتر منه نحو 33 ريال سعودي.
- كيروسين 70 ريال سعودي للتر الواحد.
- البترول المسال 75 ريال سعودي لكل لتر.
- وبلغ سعر لتر الديزل نحو 63 ريال سعودي.
- وجاء سعر لتر الغاز نحو 50 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كم اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 وفقاً للاخر تحديثات شركة ارامكو على سعر بنزين 91 وبنزين 95 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.