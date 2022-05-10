اخر تحديثات اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 المعلنة من شركة Saudi Aramco والمطبقة يوم الاربعاء 11/5/2022

اخر تحديثات اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022. تدور الكثير من الأسئلة عن أسعار البنزين في السعودية بالتزامن مع اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وهو من أكثر المواضيع التي تشغل بال المواطن السعودي حيث تبدأ عمليات البحث عن الأسعار الجديدة التي تعلن شركة أرامكو بالإعلان عنها في بداية كل شهر ميلادي، حيث تعتبر شركة أرامكو هي المسؤولة عن تحديد سعر البنزين ومشتقاته في المملكة العربية السعودية حيث تقوم بتحديد السعر الجديد وفقاً لبعض العوامل العالمية منها الأوضاع الاقتصادية وسعر برميل النفط والبنزين في الأسواق العالمية، كما شهدت أسعار البنزين حالة من عدم الاستقرار في الأسعار في الأشهر الأخيرة الماضية. وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022.

اخر تحديثات اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022

اخر تحديثات اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 من المقرر الإعلانها وفقاً لتخطيطات الشركة عن الاعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين في الساعات القليلة المقبلة، لذا تلقي موقع البحث جوجل العديد من التساؤلات حول الأسعار الجديدة لشهر مايو ٢٠٢٢، كما تعتبر السعودية من أكبر الدول التي تمتلك النفط والبترول على مستوى العالم، وتوجد شركة أرامكو في السعودية وهي التي تقوم بتحديد أسعار البنزين في السعودية يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وهي الشركة المكلفة من الحكومة بمراجعة الأسعار بصورة دورية كل شهر ، حيث قامت الشركة بتغيير النظام الربع سنوي في التصريح والاعلان عن الأسعار الجديدة نظرا للظروف العالمية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة الماضية، لذا فمن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة مع نهاية اليوم على ان يتم العمل بها غدا في الحادي عشر من شهر مايو ٢٠٢٢.

أرامكو أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو

إلي الآن يتم العمل بأسعار شهر إبريل ٢٠٢٢ التي جاءت كما يلي؛

بلغ سعر لتر بنزين 91 إلي 2.19 ريال سعودي.

كما بلغ سعر لتر بنزين 95 إلي 2.33 ريال سعودي.

ووصل سعر لتر الكيروسين 0.75 ريال سعودي.

ووصل سعر الغاز الطبيعي إلي 0.75 ريال سعودي.

كما وصل سعر الديزل 0.63 ريال سعودي للتر.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة آخر هذا اليوم 10 من مايو 2022 الموافق الثلاثاء بعد دراسة ومراجعة الأسعار الجديدة ومطابقتها للأسعار العالمية، حيث تعتبر اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو واحدة من الاسعار التي يتزايد حولها البحث للاجل التعرف عليها وفقاً للاخر تحديثات شركة ارامكو، حيث ستعمل شركة ارامكو على الكشف على تلك الاسعار بناء على اخر مراجعة دورية وشهرية على ان يبدأ العمل على تطبيقها اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الحادي عشر من مايو فى جميع انحاء المملكة العربية السعودية