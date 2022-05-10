نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- اسعار البنزين من ارامكو لشهر مايو 2022 Aramco Saudi إعلان سعر البنزين 95و91 اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يريد قاطني السيارات المملكة العربية السعودية ومقيميها معرفة أسعار البنزين شهر مايو تحديث شركة أرامكو والكل مهتم بشكل كبير بسبب الأوضاع التي يمر بها العالم بسبب الأحداث المتوترة بين روسيا وأوكرانيا والتي بدورها أثرت على كافة الأوضاع الاقتصادية في العالم كله ولذا تقوم شركة أرامكو بإجراء العديد من التحديثات لأسعار البنزين بشكل دوري حتى تتماشى مع التغيرات الطارئة التي تحدث باستمرار، وفي هذا المقال سنوضح لكم جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بأسعار البنزين الجديدة فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

أسعار البنزين شهر مايو تحديث شركة أرامكو

بحث العديد من الأشخاص عن الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة العربية السعودية والتي ارتفعت بشكل هائل منذ فترة قصيرة ويرجع السبب الرئيسي للزيادة في سعر الدولار مقابل الريال السعودي، وقد عملت شركة أرامكو على تحديث جميع الأسعار المذكورة منذ شهر أبريل بداية من شهرمايو الحالي وهذا التحديث تزامن مع الحروب التي يعيش بها البلاد وانهيار الاقتصاد، لذا تم تحديث جميع الأسعار الجديدة لشهرمايو وهي كالتالي:

غاز البترول المسال: سعر اللتر 0.75 ريال سعودي.

بنزين 91: سعر اللتر 2.18 ريال سعودي.

بنزين 95: سعر اللتر 2.33 ريال سعودي.

الديزل: سعر اللتر 0.63 ريال سعودي.

الكيروسين: سعر اللتر 0.70 ريال سعودي.

شركة أرامكو داخل المملكة العربية السعودية

تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي وعظيم، حيث تسعى المملكة منذ سنوات عديدة لتطوير نفسها ومواكبة التطور في باقي دول العالم، وتحتل المملكة موقعًا متقدمًا في المجال الاقتصادي، خاصة في مجال استخراج النفط وتصنيعه.

تعتبر شركة أرامكو هي المركز الرئيسي لصناعة النفط في المملكة وهي من الشركات العالمية وتقع بمدينة الظهران، تتميز بأنها شركة عامة محدودة، احتلت أرامكو السعودية واحتلت مكانة كبيرة وسط تلك الشركات ليس حول العالم العربي فقط وإنما العالم كله.

تقدم الشركة العديد من الخدمات في مختلف المجالات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كونها الشركة الأكثر شهرة في العالم في مجال الطاقة.

تمتلك الشركة عددًا من الشركات التابعة لها مثل شركة إس أويل، السعودية الدولية للبترول، مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، موتيفا، أرامكو للخدمات المالية، أرامكو لخدمات التدريب وغيرها، بالإضافة إلى امتلاك مشاريع في عدة دول ومنها في الصين.