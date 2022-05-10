هااام .. ارامكو تعلن أسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 فى كل محطات البنزين

متابعة لاحدث اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية فى شهر مايو لعام 2022 لمعرفة سعر البنزين فى شهر مايو ، تم الاعلان من جانب شركة ارامكو الوطنية اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية لشهر مايو الحالى ومن المعروف ان ذلك الموضع يحظى على اهتمام كبير من جانب الشعب السعودى الذى طالما ما يستفسر عن أسعار البنزين والبترول وذلك بسبب اعلان شركة ارامكو الوطنية عن اسعار البنزين والبترول فى اليوم العاشر من كل شهر بشكل دورى ومحدث واصبح اليوم العاشر من كل شهر هو يوم هام لدى كل المواطنين فى الممكلة العربية السعودية بسبب اعلان شركة ارامكو الوطنية عن اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية .

اسعار البنزين فى السعودية

تم الاعلان من جانب شركة ارامكو الوطنية عن اسعار البنزين والبترول داخل المملكة العربية السعودية عبر الموقع الرسمى الخاص بالشركة وجاءت اسعار البنزين كالتالى :-

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

أسعار النفط فى السعودية

ارتفع أسعار النفط ايضا فى الايام الاخيرة الماضية بسبب التغير فى سعر النفط على مستوى جميع انحاء العالم ،حيث بلغت أسعارالنفط لخام برنت 107.13 دولار للبرميل، وبلغت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بواقع 108.11 دولار للبرميل.

توزيع البنزين والبترول داخل السعودية

يتم بيع البنزين والبترول عبر نظام التجزئة ويعد هذا النظام هو النظام المعتمد به داخل المملكة العربية السعودية واثبت نجاحه بشكل كبير فى المملكة العربية السعودية ويتم استخدام هذا النظام تيسيرا على كل المواطنين والمستهلكين للطاقة والبترول وارتفع سعر البنزين والبترول بشكل كبير فى المملكة العربية السعودية فى الفترات الاخيرة بسبب ارتفاع سعر البنزين والبترول فى جميع انحاء العالم نظرا لما يمر به العالم من ظروف الاصابات بفيرس كورونا المستجد التى يعانى منها العالم فى كل الدول المختلفة والمصدرة للبترول والوقود وتسعى شركة ارامكو الوطنية الى تثبيت تلك الاسعارفى الفترة القادمة .