نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث شركة أرامكو لأسعار البنزين لشهر مايو 2022 بالمملكة أسعار البنزين الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم شركة أرامكو السعودية بتغيير قائمة أسعار منتجات البترول ومشتقاته كل شهر، حيث قامت بطرح الأسعار الجديدة ليبدأ العمل بها من العاشر من شهر مايو ويستمر إلى العاشر من شهر يونيو، وبحث عدد كبير ممن يهمهم الأمر لمعرفة أسعار البنزين الشهرية الجديد، حيث يتم تطبيق العمل بالقائمة الجديدة للأسعار في اليوم التالي لإصدار قرار تعديل الأسعار، وتكون البلدة بسيطة أن وجدت ولكن يظن البعض أن معدل الارتفاع القادم سيكون كبير بسبب أسعار الدولار الجديدة، خاصة أن السعر شاهد ارتفاع كبير في الفترة الأخيرة، تابع معنا ما يلي لتتمكن من معرفة التحديثات.

قائمة أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو

تقوم أرامكو الشركة المسؤولة عن تعديل أسعار البترول بأخذ موافقة الحكومة السعودية قبل عمل أي تعديلات، حيث صدر في التعديل الجديد لشهر مايو أن سعر البنزين فئة 91 ب2,18 ريال سعودي للتر الواحد، والبنزين فئة 95 ب 2,33 ريال سعودي للتر الواحد، وتم تحديد سعر الديزل 0,63 ريال سعودي، سعر الكيروسين 0,70 ريال سعودي للتر وذلك في تعديلات مايو الجديدة، تحصل شركة أرامكو على مكسب 15% من الزيادة السنوية لأسعار البترول، كما تقوم السعودية بتصدير كميات كبيرة من أسعار البترول لدول الخليج والدول الغربية ومن بينهم أمريكا.

شركة ارامكو السعودية القابضة للبترول

تنافس شركة أرامكو عدد كبير من الشركات الكبرى المتخصصة في البنزين والوقود حيث يتم ارتفاع النسبة الخاصة بشركة أرامكو مع معدلات الارتفاع التي تحدث لأسعار الوقود وأن سعر الدولار أثر على البعض حيث يتم استهلاك مئات اللترات طوال الشهر من قبل المواطنين، وأن الشركة تحصل على مكاسب هائلة منذ عام 2008، كما من المتوقع حدوث ارتفاعات أخرى خلال الفترة القادمة وذلك حسب سعر الدولار وتقوم الشركات في السعودية باستخراج مجموعة كبيرة من مشتقات البترول، ومن المتوقع زيادة أسعار برميل النفط إلى 130 دولار للبرميل، كما قامت الشركة بتوزيع الأسعار الجديدة على محطات الوقود في أرجاء المملكة، وأن للمحطات التي تخالف الأسعار الجديدة تعرض نفسها إلى المساءلة القانونية، أن هذه الأسعار تسير على كل المملكة في ظل الظروف المنتشرة بسبب كورونا