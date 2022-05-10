جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، بإصابة رئيس حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، بفيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، بإصابة رئيس حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، بفيروس كورونا. وتولى ستولتنبرج منصب أمين عام حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى 1 أكتوبر 2014 بعد ترشيحه من قٍبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إصابة أمين حلف الناتو بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.